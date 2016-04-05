Додано: Пон 15 сер, 2022 18:30

flyman написав: sashaqbl написав: flyman написав: То в України нема дружніх країн куди можна виїхати? То в України нема дружніх країн куди можна виїхати?

в України достатньо дружніх країн, які приймають українців.

Але військовозобовязані потрібні своїй країні тут і зараз... в України достатньо дружніх країн, які приймають українців.Але військовозобовязані потрібні своїй країні тут і зараз... Всі 8 мільйонів? Серйозно?

Раніше еліта хоч воювала, а зараз ... посилає воювати рабів за рабство Всі 8 мільйонів? Серйозно?Раніше еліта хоч воювала, а зараз ... посилає воювати рабів за рабство

Підміна понять...Еліта - очолювалаТому для неї потрібна маса яку можна очолити...При чому, пару прикладів...є такий гетьманцев....соціаліст по натурі(все закрити і затиснути..щоб мати що роздати своїм)є простий народ України..Так отВійна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії....А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...гетьманцев це пояснює детінізацією...я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець , знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року...Так щоб всі зрозумілиПодаткова - зменшилась і не шастаєМіські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майноПенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...А люди без тиску зовні - прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу...А в нас тут мишині дрязги по питанню чи модно використовувати пункт Конституції ...який не забороняє використання мови агресора....Не знаю....Яким дебілом треба бути , щоб таких елементарних речей не розуміти.