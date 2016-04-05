|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:36
vitaliian написав: flyman написав:
Чому проекція йде особисто на мене?
а я понял, вы это от имени коллективного Андрея. Любые запреты это плохо, например почему запрещено многоженство или проституция. Тема запретов шире, чем вы думаете.
Можеш без передьоргування.
Є Конституція, я різні конвенції ратифіковані.
Скільки є країн в світі, де заборонена свобода переміщення?
Я знаю одну: Пн.Корея.
З.І.
Прийшло запрошення пройти інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії.
З.З.І.
Ти знаєш скільки з "дружніх країн" навіть не запрошують на інтерв"ю, бо в них політика така, вимагають щоб тушка була в ЄС
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29562
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1423 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:40
flyman написав:
Або поїхати попрацювати півроку рік в FAANG або якому стартапі, заробити 100500 дєнєг плюс пенсію, і вернутися жити на $150 в село.
або свалити подалі, шоб часом не мобілізували, відсидітися, а після завершення війни вернутися...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:41
sashaqbl написав: flyman написав:
Або поїхати попрацювати півроку рік в FAANG або якому стартапі, заробити 100500 дєнєг плюс пенсію, і вернутися жити на $150 в село.
або свалити подалі, шоб часом не мобілізували, відсидітися, а після завершення війни вернутися...
сам в окопі з саперною лопаткою?
чи у Відні за філіжанкою кави диванний воєн в азилі?
ну не годен я до воєнноє служби, не годен
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 сер, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29562
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1423 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:42
flyman написав:
Прийшло запрошення пройти інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії.
ну фсё учи албанский
flyman написав:
Ти знаєш скільки з "дружніх країн" навіть не запрошують на інтерв"ю, бо в них політика така, вимагають щоб тушка була в ЄС
почему тушка не выехала до 24.02?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 15 сер, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14412
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2067 раз.
- Подякували: 2911 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:42
flyman написав:
сам в окопі з саперною лопаткою?
чи у Відні за філіжанкою кави диванний воєн в азилі?
в Україні.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:45
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
Всі 8 мільйонів? Серйозно?
Раніше еліта хоч воювала, а зараз ... посилає воювати рабів за рабство
ну найдите уже способ Андрей, я буду за вас рад, не об этом ветка. Усыновите многодетную жену, устройтесь водителем на фуру (их выпускают). История даст оценку, был этот запрет нужен или нет. У меня к вам другой вопрос, а почему вы до войны не выехали? Или больше всего на свете импотенту хочется секса.
До войны не хотелось, а как начали запрещать захотелось.
Чому проекція йде особисто на мене?
Хоча якщо 8 млн. пох., то може і хай стоять в стойлі тай насолоджуються солов"їною музикою в навушниках.
І чому мене висилають нах.
Я може хочу з"їздити до Польщі, порішати справи і вернутися назад.
Або поїхати попрацювати півроку рік в FAANG або якому стартапі, заробити 100500 дєнєг плюс пенсію, і вернутися жити на $150 в село.
Тільки тут плєсєнь вирішала, що маю сидіти і не рипатися та насолоджуватися побудовою чучхе економіки.
Какой такой чучхе?
Смотрите нонстоп телемарафон, там все четко объясняют, и Арестовича на ночь, можете даже конспектировать.
По выходным Байрактар-ньюс.
Во время новостных программ не забывайте сканировать код в углу экрана, закажите футболку от Фейгина.
Приобщитесь!
И настроение сразу же в гору пойдет.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11394
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1533 раз.
- Подякували: 3390 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:48
vitaliian написав: flyman написав:
Прийшло запрошення пройти інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії.
ну фсё учи албанский
flyman написав:
Ти знаєш скільки з "дружніх країн" навіть не запрошують на інтерв"ю, бо в них політика така, вимагають щоб тушка була в ЄС
почему тушка не выехала до 24.02?
знову ти чомусь думаєш, що в мене бажання здриснути нах і срати на всіх вас з Відня?
ти думаєш мене зараз мене пре виїхати?
Але чим більше будуть тут тиснути і обмежувати, тим більше буде бажання.
В один момент то буде вже рішення про квиток в один бік, без повернення.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 15 сер, 2022 18:52, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29562
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1423 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:48
sashaqbl написав: flyman написав:
сам в окопі з саперною лопаткою?
чи у Відні за філіжанкою кави диванний воєн в азилі?
в Україні.
скільки орків захєрачів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29562
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1423 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:50
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5472696#p5472696
antey1969 написав: flyman написав: vitaliian написав:
ну найдите уже способ Андрей, я буду за вас рад, не об этом ветка. Усыновите многодетную жену, устройтесь водителем на фуру (их выпускают). История даст оценку, был этот запрет нужен или нет. У меня к вам другой вопрос, а почему вы до войны не выехали? Или больше всего на свете импотенту хочется секса.
До войны не хотелось, а как начали запрещать захотелось.
Чому проекція йде особисто на мене?
Хоча якщо 8 млн. пох., то може і хай стоять в стойлі тай насолоджуються солов"їною музикою в навушниках.
І чому мене висилають нах.
Я може хочу з"їздити до Польщі, порішати справи і вернутися назад.
Або поїхати попрацювати півроку рік в FAANG або якому стартапі, заробити 100500 дєнєг плюс пенсію, і вернутися жити на $150 в село.
Тільки тут плєсєнь вирішала, що маю сидіти і не рипатися та насолоджуватися побудовою чучхе економіки.
Какой такой чучхе?
Смотрите нонстоп телемарафон, там все четко объясняют, и Арестовича на ночь, можете даже конспектировать.
По выходным Байрактар-ньюс.
Во время новостных программ не забывайте сканировать код в углу экрана, закажите футболку от Фейгина.
Приобщитесь!
И настроение сразу же в гору пойдет.
Moneta написав:
Всі ці Гетьманцови, Марченки, КЕШи це комуняки-марксисти, зараз відверто почали косплеєти Мадуро. І головне - бідняки пісяють кіпятком від радощів, що їх облуплять ще більше.
Вже почалася совкова пісня про спекулянтів, далі буде гірше.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29562
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1423 раз.
- Подякували: 2535 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|100653
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|461421
|
|
|1
|3583
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|