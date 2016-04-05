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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2045204620472048>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:36

  vitaliian написав:
  flyman написав:Чому проекція йде особисто на мене?
а я понял, вы это от имени коллективного Андрея. Любые запреты это плохо, например почему запрещено многоженство или проституция. Тема запретов шире, чем вы думаете.

Можеш без передьоргування.
Є Конституція, я різні конвенції ратифіковані.
Скільки є країн в світі, де заборонена свобода переміщення?
Я знаю одну: Пн.Корея.

З.І.
Прийшло запрошення пройти інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії.

З.З.І.
Ти знаєш скільки з "дружніх країн" навіть не запрошують на інтерв"ю, бо в них політика така, вимагають щоб тушка була в ЄС
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Або поїхати попрацювати півроку рік в FAANG або якому стартапі, заробити 100500 дєнєг плюс пенсію, і вернутися жити на $150 в село.

або свалити подалі, шоб часом не мобілізували, відсидітися, а після завершення війни вернутися...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:41

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Або поїхати попрацювати півроку рік в FAANG або якому стартапі, заробити 100500 дєнєг плюс пенсію, і вернутися жити на $150 в село.

або свалити подалі, шоб часом не мобілізували, відсидітися, а після завершення війни вернутися...

сам в окопі з саперною лопаткою?
чи у Відні за філіжанкою кави диванний воєн в азилі?
ну не годен я до воєнноє служби, не годен
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 сер, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:42

  flyman написав:Прийшло запрошення пройти інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії.
ну фсё учи албанский
  flyman написав:Ти знаєш скільки з "дружніх країн" навіть не запрошують на інтерв"ю, бо в них політика така, вимагають щоб тушка була в ЄС
почему тушка не выехала до 24.02?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 сер, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:сам в окопі з саперною лопаткою?
чи у Відні за філіжанкою кави диванний воєн в азилі?

в Україні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:45

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Всі 8 мільйонів? Серйозно?
Раніше еліта хоч воювала, а зараз ... посилає воювати рабів за рабство
ну найдите уже способ Андрей, я буду за вас рад, не об этом ветка. Усыновите многодетную жену, устройтесь водителем на фуру (их выпускают). История даст оценку, был этот запрет нужен или нет. У меня к вам другой вопрос, а почему вы до войны не выехали? Или больше всего на свете импотенту хочется секса.
До войны не хотелось, а как начали запрещать захотелось.

Чому проекція йде особисто на мене?
Хоча якщо 8 млн. пох., то може і хай стоять в стойлі тай насолоджуються солов"їною музикою в навушниках.
І чому мене висилають нах.
Я може хочу з"їздити до Польщі, порішати справи і вернутися назад.
Або поїхати попрацювати півроку рік в FAANG або якому стартапі, заробити 100500 дєнєг плюс пенсію, і вернутися жити на $150 в село.
Тільки тут плєсєнь вирішала, що маю сидіти і не рипатися та насолоджуватися побудовою чучхе економіки.

Какой такой чучхе?
Смотрите нонстоп телемарафон, там все четко объясняют, и Арестовича на ночь, можете даже конспектировать.
По выходным Байрактар-ньюс.
Во время новостных программ не забывайте сканировать код в углу экрана, закажите футболку от Фейгина.
Приобщитесь!
И настроение сразу же в гору пойдет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:48

  vitaliian написав:
  flyman написав:Прийшло запрошення пройти інтерв"ю в ІТ фірму з ... Албанії.
ну фсё учи албанский
  flyman написав:Ти знаєш скільки з "дружніх країн" навіть не запрошують на інтерв"ю, бо в них політика така, вимагають щоб тушка була в ЄС
почему тушка не выехала до 24.02?

знову ти чомусь думаєш, що в мене бажання здриснути нах і срати на всіх вас з Відня?
ти думаєш мене зараз мене пре виїхати?
Але чим більше будуть тут тиснути і обмежувати, тим більше буде бажання.
В один момент то буде вже рішення про квиток в один бік, без повернення.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 15 сер, 2022 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:48

  sashaqbl написав:
  flyman написав:сам в окопі з саперною лопаткою?
чи у Відні за філіжанкою кави диванний воєн в азилі?

в Україні.

скільки орків захєрачів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:50

далі буде гірше.

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:ну найдите уже способ Андрей, я буду за вас рад, не об этом ветка. Усыновите многодетную жену, устройтесь водителем на фуру (их выпускают). История даст оценку, был этот запрет нужен или нет. У меня к вам другой вопрос, а почему вы до войны не выехали? Или больше всего на свете импотенту хочется секса.
До войны не хотелось, а как начали запрещать захотелось.

Чому проекція йде особисто на мене?
Хоча якщо 8 млн. пох., то може і хай стоять в стойлі тай насолоджуються солов"їною музикою в навушниках.
І чому мене висилають нах.
Я може хочу з"їздити до Польщі, порішати справи і вернутися назад.
Або поїхати попрацювати півроку рік в FAANG або якому стартапі, заробити 100500 дєнєг плюс пенсію, і вернутися жити на $150 в село.
Тільки тут плєсєнь вирішала, що маю сидіти і не рипатися та насолоджуватися побудовою чучхе економіки.

Какой такой чучхе?
Смотрите нонстоп телемарафон, там все четко объясняют, и Арестовича на ночь, можете даже конспектировать.
По выходным Байрактар-ньюс.
Во время новостных программ не забывайте сканировать код в углу экрана, закажите футболку от Фейгина.
Приобщитесь!
И настроение сразу же в гору пойдет.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5472696#p5472696
  Moneta написав: Всі ці Гетьманцови, Марченки, КЕШи це комуняки-марксисти, зараз відверто почали косплеєти Мадуро. І головне - бідняки пісяють кіпятком від радощів, що їх облуплять ще більше. Вже почалася совкова пісня про спекулянтів, далі буде гірше.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51

  flyman написав:знову ти чомусь думаєш, що в мене бажання здриснути нах і срати на всіх вас з Відня?
ну только ты с вкладчиком эту тему поднимаешь, я темы которые мне неинтересны не поднимаю, думал у всех так. :?
vitaliian
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  #<1 ... 2045204620472048>
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