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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2045204620472048
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:скільки орків захєрачів

а як це повязано з бажанням декого сїбатися з країни?
зустрічне питання: скільки на ЗСУ задонатив?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:53

  sashaqbl написав:
  flyman написав:скільки орків захєрачів

а як це повязано з бажанням декого сїбатися з країни?
зустрічне питання: скільки на ЗСУ задонатив?

з Одеси?
як це пов"язано з бажанням декого запхати когось в окопи, а самому бути диванним воєном 80 лвл.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:06

  vitaliian написав:
  flyman написав:знову ти чомусь думаєш, що в мене бажання здриснути нах і срати на всіх вас з Відня?
ну только ты с вкладчиком эту тему поднимаешь, я темы которые мне неинтересны не поднимаю, думал у всех так. :?

А смысл это тут обсуждать? Разве что поплакаться, толку-то все равно 0, на форуме этот вопрос не решится. Тем более сразу прибегает 10 человек и начинают рассказывать что закрытые границы это мечта и великое благо, и надо радоваться что нас наконец-то закрыли, разлучили с семьями и тд - это ведь мечта любого не видеть своих жен и детей по полгода.
slonomag
 
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