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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:51
flyman написав:
скільки орків захєрачів
а як це повязано з бажанням декого сїбатися з країни?
зустрічне питання: скільки на ЗСУ задонатив?
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:53
sashaqbl написав: flyman написав:
скільки орків захєрачів
а як це повязано з бажанням декого сїбатися з країни?
зустрічне питання: скільки на ЗСУ задонатив?
з Одеси?
як це пов"язано з бажанням декого запхати когось в окопи, а самому бути диванним воєном 80 лвл.
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flyman
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Додано: Пон 15 сер, 2022 19:06
vitaliian написав: flyman написав:
знову ти чомусь думаєш, що в мене бажання здриснути нах і срати на всіх вас з Відня?
ну только ты с вкладчиком эту тему поднимаешь, я темы которые мне неинтересны не поднимаю, думал у всех так.
А смысл это тут обсуждать? Разве что поплакаться, толку-то все равно 0, на форуме этот вопрос не решится. Тем более сразу прибегает 10 человек и начинают рассказывать что закрытые границы это мечта и великое благо, и надо радоваться что нас наконец-то закрыли, разлучили с семьями и тд - это ведь мечта любого не видеть своих жен и детей по полгода.
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