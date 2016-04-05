budivelnik написав:Ще раз Хочете жити у вільному світі - вчіться самостійно себе обмежувати для покращення функціонування цього світу в якому живете... Хочете жити в педерації, де українців 8 млн і жодної школи - то ведіть себе так як ведете, тобто не приймайте на себе обмежень і чекайте поки буде створено репресивний апарат який змусить вас це робити... Але репресивний апарат - це річ сама в собі - чим краще функціонує - тим швидше розвивається...тому Ваша поведінка з відношення до використання мови в суспільному просторі - може змусити Україну ввести репресивні міри ( це один закон з трьох речень) ...але чим ми тоді будемо відрізнятись від педераційників?
От і думайте Хочете щоб Україна перемогла педерацію...і перетворилась в педерацію - ведіть себе так як вели останні 30 років...
Хочете жити як в Польщі - ведіть себе так як Поляки(Прибалти).
Може не варто мокре з жовтим змішувати? 1 Чим більше російськомовних українців в спілкуванні на загальних ресурсах перейдуть на українську мову - тим швидше і з меншими жертвами закінчиться війна. 2 Той російськомовний ,хто дивиться на інших російськомовних і не переходить бо не хоче ( а внутрішніх мотиваторів в нього хоч греблю гати) - повинен зрозуміти - кожен день його російської це мінус один захисник України.... 3 Спеціально для Дейтройта, який називає мої дії примітивними...
Так от Якщо 5 млн російськомовних зроблять примітивну дію (для самих себе, адже перехід на українську - це ж елементарно) - так відразу аналітик з ФСБ прибіжить в якусь башту кремля з вигуками що педерація програла...бо тих кого вони збирались захищати - вже немає...всі самостійно без створення наглядово/репресивного органу, без цензури і так далі - ВИЙШЛИ з РОСІЙСЬКОГО СВІТУ у напрямку Вільної України ....
Не смешите мои тапочки. Ваша изначальная ошибка заключается в полном непонимании причин войны. В результате Вы верите путинской пропаганде. Если бы я знал, что благодаря переходу на укр. язык война сократится хотя бы на один день, давно бы перешёл. К сожалению, это не так. Продолжительность войны от языка населения совершенно не зависит. Разве что перейти на китайский и объявить Украину провинцией Китая. Поэтому успокойтесь и перестаньте меня агитировать.
1 Ви замале Ца-Бе.. щоб я особисто на вас витрачав свій час 2 Мій власний досвід каже що якраз пропаганда пуйла... - це те чого мене вчили в школі прапорщиків, щоб я міг керувати натовпом солдат в кількості 100+ осіб. Не буду переказувати в чому там суть- але повірте, алгоритм керування в радянських збройних силах був розроблений ефективний. 3 Здавалось би - мене вчили керувати 100+ а пуло задурив голови 10млн+ Невже одним і тим же способом? І я скажу - так Тільки в мене була глотка В пуйла телевізор.. Все остальне однакове.
Тому Найефективніше це не шукати чарівну паличку з складним алгоритмом.. Це просто зробити десяток примітивно/елементарних дій.. А - в засобах масової інформації - відмовитись від російської- бо це мова агресора б - не вважати що це не діємво.. адже найскладніші компютерні розрахунки це вплив нулика на одиничку..і все, тільки нулик і одиничка - а на виході всі здобутки людства... ядерна ланцюгова реакція - просто попадання нейтрона в ядро...а далі розвал ядра - випуск ще кілька нейтронів-потрапляння їх в наступні ядра..і лавина яка змітає все.
Тому висновок Поки я робив кожного дня десяток примітивно/елементарних операції - Ви з Дейтройтом обговорювали книжки Маркса Єнгельса(Леонтьева.....піраміди Маслоу....) І на виході - мої елементарні дали толк... А Ваші? Бомби то падають на Харків....
vitaliian написав:форумчане типа васи круто Сейчас ты предаешь язык родителей, завтра предашь жену, детей, Украину. Если того потребует политическая обстановка. Правильно? Надо перекрашиваться под обстановку.
Тобі черговий раз нагадати як лайном зійшов коли я написав, що перейшов на українську? Хто ти після цього? Прокремлівська шавка чи патріот України, хто? А твої слова, що я маму покину, родичів, дітей покину і Україну приліпив, бо відцурався від москальскої кривавої мови це що? Геть дах поїхав? Твоє виття на мокшанські болота від безсилля бачачи як рашистська мова стає токсичною мене тішить. Вий дальше, але пиши менше, щоб дурість свою тут не викочувати без кінця на сміх розумним людям. А ти в курсі, що і мої батьки, і дружина, і діти перейшли на українську, бо мізки на відміну від ... мають, чи "скрєпи такоє уразумєть не пазваляют" Га?