1 Ви замале Ца-Бе.. щоб я особисто на вас витрачав свій часЛАД написав:budivelnik написав:Може не варто мокре з жовтим змішувати?budivelnik написав:Ще раз
Хочете жити у вільному світі - вчіться самостійно себе обмежувати для покращення функціонування цього світу в якому живете...
Хочете жити в педерації, де українців 8 млн і жодної школи - то ведіть себе так як ведете, тобто не приймайте на себе обмежень і чекайте поки буде створено репресивний апарат який змусить вас це робити...
Але репресивний апарат - це річ сама в собі - чим краще функціонує - тим швидше розвивається...тому
Ваша поведінка з відношення до використання мови в суспільному просторі - може змусити Україну ввести репресивні міри ( це один закон з трьох речень) ...але чим ми тоді будемо відрізнятись від педераційників?
От і думайте
Хочете щоб Україна перемогла педерацію...і перетворилась в педерацію - ведіть себе так як вели останні 30 років...
Хочете жити як в Польщі - ведіть себе так як Поляки(Прибалти).
1 Чим більше російськомовних українців в спілкуванні на загальних ресурсах перейдуть на українську мову - тим швидше і з меншими жертвами закінчиться війна.
2 Той російськомовний ,хто дивиться на інших російськомовних і не переходить бо не хоче ( а внутрішніх мотиваторів в нього хоч греблю гати) - повинен зрозуміти - кожен день його російської це мінус один захисник України....
3 Спеціально для Дейтройта, який називає мої дії примітивними...
Так от
Якщо 5 млн російськомовних зроблять примітивну дію (для самих себе, адже перехід на українську - це ж елементарно) - так відразу аналітик з ФСБ прибіжить в якусь башту кремля з вигуками що педерація програла...бо тих кого вони збирались захищати - вже немає...всі самостійно без створення наглядово/репресивного органу, без цензури і так далі - ВИЙШЛИ з РОСІЙСЬКОГО СВІТУ у напрямку Вільної України ....
Не смешите мои тапочки.
Ваша изначальная ошибка заключается в полном непонимании причин войны.
В результате Вы верите путинской пропаганде.
Если бы я знал, что благодаря переходу на укр. язык война сократится хотя бы на один день, давно бы перешёл. К сожалению, это не так.
Продолжительность войны от языка населения совершенно не зависит. Разве что перейти на китайский и объявить Украину провинцией Китая.
Поэтому успокойтесь и перестаньте меня агитировать.
2 Мій власний досвід каже що якраз пропаганда пуйла... - це те чого мене вчили в школі прапорщиків, щоб я міг керувати натовпом солдат в кількості 100+ осіб.
Не буду переказувати в чому там суть- але повірте, алгоритм керування в радянських збройних силах був розроблений ефективний.
3 Здавалось би - мене вчили керувати 100+
а пуло задурив голови 10млн+
Невже одним і тим же способом?
І я скажу - так
Тільки в мене була глотка
В пуйла телевізор..
Все остальне однакове.
Тому
Найефективніше це не шукати чарівну паличку з складним алгоритмом..
Це просто зробити десяток примітивно/елементарних дій..
А - в засобах масової інформації - відмовитись від російської- бо це мова агресора
б - не вважати що це не діємво..
адже найскладніші компютерні розрахунки це вплив нулика на одиничку..і все, тільки нулик і одиничка - а на виході всі здобутки людства...
ядерна ланцюгова реакція - просто попадання нейтрона в ядро...а далі розвал ядра - випуск ще кілька нейтронів-потрапляння їх в наступні ядра..і лавина яка змітає все.
Тому висновок
Поки я робив кожного дня десяток примітивно/елементарних операції - Ви з Дейтройтом обговорювали книжки Маркса Єнгельса(Леонтьева.....піраміди Маслоу....)
І на виході - мої елементарні дали толк...
А Ваші? Бомби то падають на Харків....