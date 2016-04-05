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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2043204420452046>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:30

flyman
Підміна понять...
Еліта - очолювала
Тому для неї потрібна маса яку можна очолити...

При чому, пару прикладів...
є такий гетьманцев....соціаліст по натурі(все закрити і затиснути..щоб мати що роздати своїм)
є простий народ України..

Так от
Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії....
А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...
гетьманцев це пояснює детінізацією...
я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець , знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року...
Так щоб всі зрозуміли
Податкова - зменшилась і не шастає
Міські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майно
Пенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...

А люди без тиску зовні - прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу...

А в нас тут мишині дрязги по питанню чи модно використовувати пункт Конституції ...який не забороняє використання мови агресора....

Не знаю....
Яким дебілом треба бути , щоб таких елементарних речей не розуміти. :mrgreen:
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:35

  flyman написав:Чому проекція йде особисто на мене?
а я понял, вы это от имени коллективного Андрея. Любые запреты это плохо, например почему запрещено многоженство или проституция. Наверное для того, чтобы не разрушились устои общества. Тема запретов шире, чем вы думаете. Ваш пример - один из тысячи, что можно было разрешить.
  flyman написав:Тільки тут плєсєнь вирішала, що маю сидіти і не рипатися та насолоджуватися побудовою чучхе економіки.
Никто не знает как лучше. Поэтому не разрешают. Если вы знаете, избирайтесь депутатом или президентом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 сер, 2022 18:39, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:17

flyman
За что я люблю вас, так это за неиссякаемый оптимизм)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:24

Україна отримала від Латвії чотири бойові вертольоти
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 68277.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:43

  vitaliian написав:
Україна отримала від Латвії чотири бойові вертольоти
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 68277.html

И Зеленский тут же создал совет по деокупации Крыма.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:33

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:
Україна отримала від Латвії чотири бойові вертольоти
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 68277.html

И Зеленский тут же создал совет по деокупации Крыма.

Можно туда Турчинова взять и министра обороны послемайдановского 2014 года.Они же опытные.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 21:08

Лукашенко влаштував істерику, оглядаючи мотоцикл
https://t.me/glavcomua/13476
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 21:48

  vitaliian написав:Лукашенко влаштував істерику, оглядаючи мотоцикл
https://t.me/glavcomua/13476

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 12 липня, звільнив з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу генерал-майора Олександра Шкіренка. Про це повідомляє білоруське агентство «Бєлта» з посиланням на слова Лукашенка
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 60128.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:43

В принципе с этим мы знакомы с интервью Арестовича

А с этим от Успіха:
У Кабміні скаржаться на брак грошей для зарплати військовослужбовцям
понеділок, 15 серпень 2022, 19:55
https://patrioty.org.ua/ecomomic/u-kabm ... 32163.html
Гострий дефіцит коштів на визвольну війну не завадив слугам Зеленського різко підняти матеріальне забезпечення нардепам


Щомісяця уряду не вистачає близько п'яти мільярдів доларів або 150-160 мільярдів гривень для видатків бюджету, основною статтею якого під час війни є грошове забезпечення ЗСУ. Проте уряд повністю розраховувався за зарплатами військовим станом на 1 серпня. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Урядовець наголосив, що Україна змушена самостійно фінансувати потреби армії.

"Незважаючи на те, що ми тут потерпіла сторона, є агресор, але на війну кошти зазвичай не дають. І вважається нормальним, що власну армію має фінансувати власна економіка, власна країна", - заявив Марченко.

За його словами, нестачу грошей Мінфін намагається перекрити за рахунок зовнішніх позик і випуску облігацій на українському ринку.

"Тому така важлива роль Національного банку на даному етапі, незважаючи на ризики емісії гривні. Викуп Національним банком облігацій уряду є тимчасовим явищем в умовах війни", - зазначив міністр.

Також уряд сподівається на макрофінансову допомогу від ЄС та нову програму з МВФ.

Варто нагадати, що українців дуже обурило липневе підвищення зарплат депутатам Верховної Ради, зареєстровано петицію до президента про перерасподіл цих коштів на захист батьківщини.

Это признак того, что общество больно - один день и две новости словно из разных стран.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:48

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vitaliian
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