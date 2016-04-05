flyman
Підміна понять...
Еліта - очолювала
Тому для неї потрібна маса яку можна очолити...
При чому, пару прикладів...
є такий гетьманцев....соціаліст по натурі(все закрити і затиснути..щоб мати що роздати своїм)
є простий народ України..
Так от
Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії....
А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...
гетьманцев це пояснює детінізацією...
я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець , знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року...
Так щоб всі зрозуміли
Податкова - зменшилась і не шастає
Міські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майно
Пенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...
А люди без тиску зовні - прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу...
А в нас тут мишині дрязги по питанню чи модно використовувати пункт Конституції ...який не забороняє використання мови агресора....
Не знаю....
Яким дебілом треба бути , щоб таких елементарних речей не розуміти.