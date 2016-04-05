budivelnik написав:flyman Підміна понять... Еліта - очолювала Тому для неї потрібна маса яку можна очолити...
При чому, пару прикладів... є такий гетьманцев....соціаліст по натурі(все закрити і затиснути..щоб мати що роздати своїм) є простий народ України..
Так от Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії.... А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році... гетьманцев це пояснює детінізацією... я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець , знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року... Так щоб всі зрозуміли Податкова - зменшилась і не шастає Міські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майно Пенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...
А люди без тиску зовні - прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу...
А в нас тут мишині дрязги по питанню чи модно використовувати пункт Конституції ...який не забороняє використання мови агресора....
Не знаю.... Яким дебілом треба бути , щоб таких елементарних речей не розуміти.
Министр внутренних дел Украины Монастырский заявил, что в течение нескольких месяцев в стране ожидается резкий рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, в сфере незаконного оборота оружия, краж и угонов автомобилей, сообщает РБК со ссылкой на Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН).
Монастырский проинформировал, что с начала полномасштабной войны в Украине было отмечено двукратное снижение уровня преступности почти по всем категориям преступлений.
«Падение — объективное явление в связи с началом кризиса. И так же мы ожидаем, что в течение двух-пяти месяцев будет рост, особенно, по определенным категориям преступлений», — подчеркнул Монастырский.
ЛАД написав:Ещё один момент. В условиях демографического кризиса в Украине неизбежен приток мигрантов. Безусловно, знание языка, скорее всего, будет обязательным (хотя кто знает). Но вот отказ от родного языка малореален. Особенно при большом количестве мигрантов одной национальности. Или вам какой-нибудь суахили ближе?
Какой демографический кризис ? Ты давно выходил на улицу ? а я давно хожу по городу. Народу местного валом
Какие эмигранты в Украину ? оставь свои влажные фантазии
Это наши будут жить в городах. Потому что, здесь своя хата Эмигранты не поедут из войны в войну
Война никогда не закончится? Демографического кризиса у нас нет? Рождаемость превышает смертность?
Вы часто вспоминаете о "влажных фантазиях". Вас это беспокоит? Хотите об этом поговорить?
Вы забыли, что ... гарантировали снижение населения Украины до 15ти миллионов? А больше и не нужно вывозить зерновые да обслуживать Ж/Д транзит из Китая. Сколько лишних, на сегодня?
Goodman написав:У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ? Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?
У Білорусі триває підготовка до масованого ракетного удару по території України в найближчі тижні. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Повідомляється, що в Білорусі знаходиться до 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.
На аеродромі знаходяться:
від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3-ї РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир». Розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400 Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки. https://glavcom.ua/country/society/u-bi ... 68316.html