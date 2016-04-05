Goodman написав:У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ? Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?
У Білорусі триває підготовка до масованого ракетного удару по території України в найближчі тижні. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Повідомляється, що в Білорусі знаходиться до 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.
На аеродромі знаходяться:
від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3-ї РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир». Розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400 Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки. https://glavcom.ua/country/society/u-bi ... 68316.html
Goodman написав:У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ? Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?
У Білорусі триває підготовка до масованого ракетного удару по території України в найближчі тижні. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Повідомляється, що в Білорусі знаходиться до 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.
На аеродромі знаходяться:
від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3-ї РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир». Розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400 Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки. https://glavcom.ua/country/society/u-bi ... 68316.html
Якесь нагнітання,що значить 10-14 одиниць? Пускових, дивізіонів,чи взагалі одиниць чогось? На одній пусковій с300 знаходиться 4 ракети,в дивізіоні 12 пускових, тобто 48 ракет це штатне заряджання дивізіону, що це за склад з 16 ракет?
Goodman написав:У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ? Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?
1. На Харків, Миколаїв щоночі 5-10 ракет кидають, і так вже кілька місяців, і вони тримаються 2 від Зябрівки до Києва по прямій 210 км 3, якщо по Києву и кинуть всі 60 ракет , частково щось і долетить, і будуть руйнування, але не прямо "капець-капець"
Kudrjavuy написав:В принципе с этим мы знакомы с интервью Арестовича
А с этим от Успіха:
У Кабміні скаржаться на брак грошей для зарплати військовослужбовцям понеділок, 15 серпень 2022, 19:55 https://patrioty.org.ua/ecomomic/u-kabm ... 32163.html Гострий дефіцит коштів на визвольну війну не завадив слугам Зеленського різко підняти матеріальне забезпечення нардепам
Щомісяця уряду не вистачає близько п'яти мільярдів доларів або 150-160 мільярдів гривень для видатків бюджету, основною статтею якого під час війни є грошове забезпечення ЗСУ. Проте уряд повністю розраховувався за зарплатами військовим станом на 1 серпня. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.
Урядовець наголосив, що Україна змушена самостійно фінансувати потреби армії.
"Незважаючи на те, що ми тут потерпіла сторона, є агресор, але на війну кошти зазвичай не дають. І вважається нормальним, що власну армію має фінансувати власна економіка, власна країна", - заявив Марченко.
За його словами, нестачу грошей Мінфін намагається перекрити за рахунок зовнішніх позик і випуску облігацій на українському ринку.
"Тому така важлива роль Національного банку на даному етапі, незважаючи на ризики емісії гривні. Викуп Національним банком облігацій уряду є тимчасовим явищем в умовах війни", - зазначив міністр.
Також уряд сподівається на макрофінансову допомогу від ЄС та нову програму з МВФ.
Варто нагадати, що українців дуже обурило липневе підвищення зарплат депутатам Верховної Ради, зареєстровано петицію до президента про перерасподіл цих коштів на захист батьківщини.
Это признак того, что общество больно - один день и две новости словно из разных стран.
️Після перевірок силовиків, у Запоріжжі побори за прискорений виїзд через лінію розмежування зросли вдвічі
Раніше за прискорення виїзду (з місяця до 1-2 діб) ціна була – 700 у.о. з людини. Сьогодні сайту "ZаБор" місцеві жителі, родичі яких намагалися домовитися про проїзд на тимчасово окуповану територію, заявили, що після перевірки та обшуків "тарифи" різко зросли. Причому одразу вдвічі. Тепер же (з неділі) сума за "прискорення" зросла до 1,4 тис. у.
Також з'явилася інформація, що напередодні обшуків у відпустку пішов один із профільних заступників голови ЗОВА, який відповідав за гуманітарну сферу. У прес-службі ЗОВА відмовилися коментувати і цю інформацію, але зауважили, що "що похід у відпустку - це не злочин".