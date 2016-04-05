Додано: Вів 16 сер, 2022 08:51

Одні кажуть: правильно, що громадян Росії не пускатимуть у Європу! Хай Путіна скидають!!! Інші навпаки кажуть: це дурниця! Хай їдуть за кордон, вони ж як раз проти Путіна! Одні кажуть: все, досить. Російська - мова окупанта. Вчіть українську і крапка. Інші їм суперечать: мова тут до чого? На фронті українські російськомовні патріоти б‘ють російських нацистів. Це не їхня мова!!!Ми маємо замилений погляд.Щоб зрозуміти націю треба дивитися на її співців. Шевченко тому і висів вишитий на полотні у моєї прабабусі, як і в кожній українській хаті. Вірші його часто трагічні і жорстокі. Але це - ненависть лише до колонізаторів, ненависть пригноблених через несвободу.У Росіян немає жодного великого поета, який би готовий був відмовитися від цієї імперськості, від бажання пригнобити українців.Великий поет, лауреат Нобелівської премії Бродський називав себе Йосипом з Брод, містечка на Львівщині. Він вийшов на мітинг, щоб підтримати польську Солідарність, засуджував у віршах ввід радянських військ у Чехо-Словаччину і вторгнення в Афганістан.Але він був переконаним, що там, де є російська мова має зберігатися імперія !!!Відомий вірш “На незалежність України” Бродський написав у 1991 році відразу після референдуму. Він читав його два рази зі сцени і заборонив друкувати. Друг Бродського литовець Томас Венцлова розповідав мені, що це він переконав поета забути про цей вірш. Але ж він був написаний!“С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!Только когда придет и вам помирать, бугаи,будете вы хрипеть, царапая край матраса,строчки из Александра, а не брехню Тараса.І це справжні думки Бродського!!! У цьому вірші все!!! Тут і любов до імперії, і ненависть до Шевченка, як до антиімперця.А ось відомі рядки Булгакова з повісті про Київ “Дні Турбіних”:“Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. ... Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин. — Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?”Ненависть до української мови у кожному слові. Про Скоропадського, що цікаво Булгагов пише те саме, що говорили антиукраїнці про Порошенка: а сам же не розмовляє вдома українською!!! У їхній свідомості зрусифікована людина не може бажати українізуватися. А це не так! Мільйони українців зараз віддають дітей в українські школи і самі вчать мову.І Бродський і Булгаков ненавиділи радянську владу. Один був в еміграції, інший переїхав з Києва у столицю своєї імперії - Москву. Але обидва вони прихильники імперії, які не сприймали українства.Яка різниця, чи були вони за кордоном, чи ні? Жодної!!! Бродський в Пітері і Бродський у Венеції думав про Україну однаково., і шкільного вивчення російської літератури. Українська - це і є наша прикордонна стіна, яка береже нас від руського міра. Ми намагалися діяти інакше. По братськи. Але “Інакше” - не спрацювало і призвело до війни. На жаль.Ще одне наше завдання - створення широкого об‘єднання союзників для перемоги над Росією, як нацистським агресором. І тому заборона туристичних віз для росіян низкою країн - правильне рішення.А вже потім можна допомогти «хорошим росіянам» будувати демократичну Росію. А іншим народам , які досі росіянами колонізовані - свої національні держави.