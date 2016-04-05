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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2044204520462047>
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:57

У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ?
Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 22:57

  Starikan написав:
  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Кстати, хотелось бы видеть пример ЖЭКовской бригады из негров
https://censor.net/ru/photo_news/183859 ... toreportaj

Таких строителей я тоже видел прошлым летом на садовом участке, который переделывали под магазин по продаже зеленых насаждений.

В 13м, у нас негры строили заправки.
А в 14м началась война.
Теперь во всём Вами означенном найдите общее?
(Готовили их в Крыму?)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 05:09

  Goodman написав:У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ?
Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?

У Білорусі триває підготовка до масованого ракетного удару по території України в найближчі тижні. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Повідомляється, що в Білорусі знаходиться до 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.

На аеродромі знаходяться:

від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3-ї РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир».
Розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400
Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки.
https://glavcom.ua/country/society/u-bi ... 68316.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 06:25

  vitaliian написав:
  Goodman написав:У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ?
Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?

У Білорусі триває підготовка до масованого ракетного удару по території України в найближчі тижні. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Повідомляється, що в Білорусі знаходиться до 14 ЗРК С-400 і близько 60 ракет до них.

На аеродромі знаходяться:

від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», 3-ї РЛС «КАСТА-2Е2» та «48Я6 Підліт», 2 ЗРПК «Панцир».
Розташований склад боєприпасів з мінімумом 15-60 ракетами для ЗРК С-300/400
Підтверджено, що літаки Іл-76 ВКС РФ підвозять ракети для С-400 до аеропорту «Гомель», звідки їх везуть до Зябрівки.
https://glavcom.ua/country/society/u-bi ... 68316.html

Якесь нагнітання,що значить 10-14 одиниць? Пускових, дивізіонів,чи взагалі одиниць чогось? На одній пусковій с300 знаходиться 4 ракети,в дивізіоні 12 пускових, тобто 48 ракет це штатне заряджання дивізіону, що це за склад з 16 ракет?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 06:58

  Goodman написав:У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ?
Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?

1. На Харків, Миколаїв щоночі 5-10 ракет кидають, і так вже кілька місяців, і вони тримаються
2 від Зябрівки до Києва по прямій 210 км
3, якщо по Києву и кинуть всі 60 ракет , частково щось і долетить, і будуть руйнування, але не прямо "капець-капець"
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 07:08

  Goodman написав:У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ?
Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?

Щоб такого не було - нам треба своє ракетне виробництво.
Якщо ворог буде отримувати в два рази більше ракет назад - вони швидко передумають бомбити мирні міста.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 07:18

«Вибухи в селищі Азовське, біля Джанкоя в Криму! Палає склад з боєприпасами. Крим повертається в рідну гавань», – написав Гончаренко.
https://www.facebook.com/10000087739003 ... 849404199/
У ніч на 16 серпня окупанти обстріляли п'ять районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередніми даними, росіяни обстріляли Шевченківський та Київський (фактично центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

«Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіуса удару ракетами містом не було давно», – йдеться у повідомленні.https://glavcom.ua/country/incidents/ok ... 68333.html

прошу Лада прокомментировать, что у вас в Харькове.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 08:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 07:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:В принципе с этим мы знакомы с интервью Арестовича

А с этим от Успіха:
У Кабміні скаржаться на брак грошей для зарплати військовослужбовцям
понеділок, 15 серпень 2022, 19:55
https://patrioty.org.ua/ecomomic/u-kabm ... 32163.html
Гострий дефіцит коштів на визвольну війну не завадив слугам Зеленського різко підняти матеріальне забезпечення нардепам


Щомісяця уряду не вистачає близько п'яти мільярдів доларів або 150-160 мільярдів гривень для видатків бюджету, основною статтею якого під час війни є грошове забезпечення ЗСУ. Проте уряд повністю розраховувався за зарплатами військовим станом на 1 серпня. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Урядовець наголосив, що Україна змушена самостійно фінансувати потреби армії.

"Незважаючи на те, що ми тут потерпіла сторона, є агресор, але на війну кошти зазвичай не дають. І вважається нормальним, що власну армію має фінансувати власна економіка, власна країна", - заявив Марченко.

За його словами, нестачу грошей Мінфін намагається перекрити за рахунок зовнішніх позик і випуску облігацій на українському ринку.

"Тому така важлива роль Національного банку на даному етапі, незважаючи на ризики емісії гривні. Викуп Національним банком облігацій уряду є тимчасовим явищем в умовах війни", - зазначив міністр.

Також уряд сподівається на макрофінансову допомогу від ЄС та нову програму з МВФ.

Варто нагадати, що українців дуже обурило липневе підвищення зарплат депутатам Верховної Ради, зареєстровано петицію до президента про перерасподіл цих коштів на захист батьківщини.

Это признак того, что общество больно - один день и две новости словно из разных стран.
️Після перевірок силовиків, у Запоріжжі побори за прискорений виїзд через лінію розмежування зросли вдвічі

Раніше за прискорення виїзду (з місяця до 1-2 діб) ціна була – 700 у.о. з людини. Сьогодні сайту "ZаБор" місцеві жителі, родичі яких намагалися домовитися про проїзд на тимчасово окуповану територію, заявили, що після перевірки та обшуків "тарифи" різко зросли. Причому одразу вдвічі. Тепер же (з неділі) сума за "прискорення" зросла до 1,4 тис. у.

Також з'явилася інформація, що напередодні обшуків у відпустку пішов один із профільних заступників голови ЗОВА, який відповідав за гуманітарну сферу. У прес-службі ЗОВА відмовилися коментувати і цю інформацію, але зауважили, що "що похід у відпустку - це не злочин".
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 08:51

Одні кажуть: правильно, що громадян Росії не пускатимуть у Європу! Хай Путіна скидають!!! Інші навпаки кажуть: це дурниця! Хай їдуть за кордон, вони ж як раз проти Путіна! Одні кажуть: все, досить. Російська - мова окупанта. Вчіть українську і крапка. Інші їм суперечать: мова тут до чого? На фронті українські російськомовні патріоти б‘ють російських нацистів. Це не їхня мова!!!
Ми маємо замилений погляд.

Щоб зрозуміти націю треба дивитися на її співців. Шевченко тому і висів вишитий на полотні у моєї прабабусі, як і в кожній українській хаті. Вірші його часто трагічні і жорстокі. Але це - ненависть лише до колонізаторів, ненависть пригноблених через несвободу.

У Росіян немає жодного великого поета, який би готовий був відмовитися від цієї імперськості, від бажання пригнобити українців.

Великий поет, лауреат Нобелівської премії Бродський називав себе Йосипом з Брод, містечка на Львівщині. Він вийшов на мітинг, щоб підтримати польську Солідарність, засуджував у віршах ввід радянських військ у Чехо-Словаччину і вторгнення в Афганістан.

Але він був переконаним, що там, де є російська мова має зберігатися імперія !!!

Відомий вірш “На незалежність України” Бродський написав у 1991 році відразу після референдуму. Він читав його два рази зі сцени і заборонив друкувати. Друг Бродського литовець Томас Венцлова розповідав мені, що це він переконав поета забути про цей вірш. Але ж він був написаний!

“С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
Только когда придет и вам помирать, бугаи,
будете вы хрипеть, царапая край матраса,
строчки из Александра, а не брехню Тараса.

І це справжні думки Бродського!!! У цьому вірші все!!! Тут і любов до імперії, і ненависть до Шевченка, як до антиімперця.

А ось відомі рядки Булгакова з повісті про Київ “Дні Турбіних”:

“Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!.. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. ... Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин. — Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А?”

Ненависть до української мови у кожному слові. Про Скоропадського, що цікаво Булгагов пише те саме, що говорили антиукраїнці про Порошенка: а сам же не розмовляє вдома українською!!! У їхній свідомості зрусифікована людина не може бажати українізуватися. А це не так! Мільйони українців зараз віддають дітей в українські школи і самі вчать мову.

І Бродський і Булгаков ненавиділи радянську владу. Один був в еміграції, інший переїхав з Києва у столицю своєї імперії - Москву. Але обидва вони прихильники імперії, які не сприймали українства.

Яка різниця, чи були вони за кордоном, чи ні? Жодної!!! Бродський в Пітері і Бродський у Венеції думав про Україну однаково.

Тому нашим завданням для виживання є повна українізація, повна відмова від вживання російської мови, і шкільного вивчення російської літератури. Українська - це і є наша прикордонна стіна, яка береже нас від руського міра. Ми намагалися діяти інакше. По братськи. Але “Інакше” - не спрацювало і призвело до війни. На жаль.

Ще одне наше завдання - створення широкого об‘єднання союзників для перемоги над Росією, як нацистським агресором. І тому заборона туристичних віз для росіян низкою країн - правильне рішення. Жодні “хороші руські” Путіна не переможуть і Україну не захистять. На жаль. Перемогти його може лише українська армія з підтримкою країн НАТО.

А вже потім можна допомогти «хорошим росіянам» будувати демократичну Росію. А іншим народам , які досі росіянами колонізовані - свої національні держави.
https://espreso.tv/brodskiy-i-shevchenko
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:20

  Goodman написав:У кого які думки по стику "зябровка - 24-08-2022" ?
Якщо буде ракетний удар, масований і нема часткової евакуації Києва, то це що?


Синку, це фантастика!
Там шось в аеропорту під Гомелем трапилось сьогодні :roll: Чекаємо подробиць.
Крім того:
Режим ограничения полетов 11 аэропортов продлён до 23 августа — Росавиация.
Закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Кримський міст може не витримати перевантаження :wink:
fler
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