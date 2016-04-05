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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2044204520462047
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:30

  V2 написав:ірші його часто трагічні і жорстокі. Але це - ненависть лише до колонізаторів, ненависть пригноблених через несвободу.
упс...
свій особистий щоденник Тарас Шевченко писав російською мовою.
https://ridna.ua/2012/11/vnutrishnya-em ... hevchenka/

а кто же его выкупил, не поработители ли? незадача.
2500 рублів – еквівалент 45 кілограмів срібла – саме стільки було витрачено на викуп поета з кріпацтва. Заробити таку фантастичну суму зміг Карл Брюллов, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні. За деякими даними, частина грошей була надана імператорською сім’єю. 400 рублів виділила сама імператриця Олександра Федорівна і по 300 рублів – спадкоємець престолу Олександр II і княгиня Олена Павлівна. https://brovary.net.ua/tsikavi-ta-malov ... hevchenka/

27 лет Шевченко прожил на территории современной России и даже в 1860 года первым в Российской империи получил звание академика гравюры.

Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща-макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. https://brovary.net.ua/tsikavi-ta-malov ... hevchenka/


Т.Г. Шевченко яркий пример что культура, экономика и политика (как взрослые дети) живут раздельно. А когда их перемешивают, на выходе получают неприятные факты. Поэт украинской национальной идеи неплохо живёт в СПб на имперские деньги. Это как?! Но при этом он смог сохранить свою украинскую культуру в русской среде. А некоторые форумчане хотят чтобы русской культуры в украинской среде не было. Тупость и двойные стандарты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 09:48, всього редагувалось 11 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:34

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Очередные диверсии в Крыму. В Джанкое сожжен трансформатор, в районе пос.Майское Джанкойского района - взорван крупный склад боеприпасов. Предположительно - удары нанесены беспилотниками-"камикадзе", но не исключена и просто диверсия.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:55

vitaliian
вы не поняли главного из поста на который отвечали.
как говорится - русский либерализм заканчивается на украинском вопросе.
и то что Шевченка выкупил Брюлов абсолютно ничего не говорит о его отношении к украинской нации и ее независимости.

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  vitaliian написав:прокомментировать, что у вас в Харькове.

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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Тупость .
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 09:48, всього редагувалось 11 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 10:06

  mephala написав:vitaliian
вы не поняли главного из поста на который отвечали.
как говорится - русский либерализм заканчивается на украинском вопросе.
и то что Шевченка выкупил Брюлов абсолютно ничего не говорит о его отношении к украинской нации и ее независимости.

ЗЫ
тупость - это путать жертву и агрессора.

тупость перемешивать всё в одну кучу. Мои предки (русскоязычные) любили Украину и ни на кого не нападали. Теперь из-за какого то идиота пуйла я должен (по версии некоторых форумчан) отказаться от своей культуры. И кого мне считать своим духовным отцом? будивэльныка или васю с ровно. К счастью, мои кровные родители уважали мой выбор, хоть и не всегда с ним соглашались.

А "Русский либерализм", Ширинковский, пуйло, война это политика, не нужно её вмешивать в культуру.
и то что Шевченка выкупил Брюлов абсолютно ничего не говорит о его отношении к украинской нации и ее независимости.
как легко вы обесцениваете такие серьёзные решения. Усыновите сироту из рф там их полмиллиона никому не нужных брошенных детей.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 10:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 10:16

  vitaliian написав:Т.Г. Шевченко яркий пример что культура, экономика и политика (как взрослые дети) живут раздельно. А когда их перемешивают, на выходе получают неприятные факты. Поэт украинской национальной идеи неплохо живёт в СПб на имперские деньги. Это как?! Но при этом он смог сохранить свою украинскую культуру в русской среде. А некоторые форумчане хотят чтобы русской культуры в украинской среде не было. Тупость и двойные стандарты.

Тобі вже відповіли і не раз, але до тебе не доходить - українську мову/культуру знищували СИСТЕМНО 400 років. І досягли непоганих успіхів.
Чому тепер Україна має бути толерантна до російської мови(культури у них немає) - не зрозуміло.

Рос. мова буде поступово заборонятись - це реальність, просто прийми її і все.

*був тут такий ZРадіо(по моєму з Харкова), який мені прямо говорив що рос. мова дає переваги в Україні(зокрема в бізнесі) і її потрібно вчити. Жаль немає його, чувак був достатньо розумний, хоча і проросійський. Цікаво було б послухати його думку про війну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Мои предки (русскоязычные) любили Украину и ни на кого не нападали.

Ну насправді, при всій повазі до вас, тут два варіанти:
- якщо ваші предки справді російськомовні, то вони окупанти, приїхали на віджату землю, у віджату хату
- ваші предки жертви русифікації
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 10:22

  andrijk777 написав:Рос. мова буде поступово заборонятись - це реальність, просто прийми її і все.
тогда про ЕС Украина забудет
Закон Украины о государственном языке не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств. Об этом говорится в выводах Венецианской комиссии.
https://news.liga.net/politics/news/ven ... nim-ne-tak

В своей работе Европейская комиссия за демократию через право руководствуется тремя базовыми принципами европейского конституционного наследия, лежащими в основе деятельности Совета Европы, а именно: - демократией, защитой прав человека и верховенством закона.
https://www.venice.coe.int/WebForms/pag ... on&lang=RU

это не люди с улицы. но я так понял вам в ЕС не нужно, вам нужно запретить русский язык и тогда наступит рай.
  sashaqbl написав:якщо ваші предки справді російськомовні, то вони окупанти,
они переехали в Украину ещё при рос.империи. Покажите документ по которому их переезд это оккупация.
vitaliian
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