Додано: Вів 16 сер, 2022 10:06

mephala написав: vitaliian

вы не поняли главного из поста на который отвечали.

как говорится - русский либерализм заканчивается на украинском вопросе.

и то что Шевченка выкупил Брюлов абсолютно ничего не говорит о его отношении к украинской нации и ее независимости.



ЗЫ

тупость - это путать жертву и агрессора. вы не поняли главного из поста на который отвечали.как говорится - русский либерализм заканчивается на украинском вопросе.и то что Шевченка выкупил Брюлов абсолютно ничего не говорит о его отношении к украинской нации и ее независимости.ЗЫтупость - это путать жертву и агрессора.

и то что Шевченка выкупил Брюлов абсолютно ничего не говорит о его отношении к украинской нации и ее независимости.

тупость перемешивать всё в одну кучу. Мои предки (русскоязычные) любили Украину и ни на кого не нападали. Теперь из-за какого то идиота пуйла я должен (по версии некоторых форумчан) отказаться от своей культуры. И кого мне считать своим духовным отцом? будивэльныка или васю с ровно. К счастью, мои кровные родители уважали мой выбор, хоть и не всегда с ним соглашались.А "Русский либерализм", Ширинковский, пуйло, война это политика, не нужно её вмешивать в культуру.как легко вы обесцениваете такие серьёзные решения. Усыновите сироту из рф там их полмиллиона никому не нужных брошенных детей.