а кто же его выкупил, не поработители ли? незадача.
2500 рублів – еквівалент 45 кілограмів срібла – саме стільки було витрачено на викуп поета з кріпацтва. Заробити таку фантастичну суму зміг Карл Брюллов, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні. За деякими даними, частина грошей була надана імператорською сім’єю. 400 рублів виділила сама імператриця Олександра Федорівна і по 300 рублів – спадкоємець престолу Олександр II і княгиня Олена Павлівна. https://brovary.net.ua/tsikavi-ta-malov ... hevchenka/
27 лет Шевченко прожил на территории современной России и даже в 1860 года первым в Российской империи получил звание академика гравюры.
Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща-макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. https://brovary.net.ua/tsikavi-ta-malov ... hevchenka/
Т.Г. Шевченко яркий пример что культура, экономика и политика (как взрослые дети) живут раздельно. А когда их перемешивают, на выходе получают неприятные факты. Поэт украинской национальной идеи неплохо живёт в СПб на имперские деньги. Это как?! Но при этом он смог сохранить свою украинскую культуру в русской среде. А некоторые форумчане хотят чтобы русской культуры в украинской среде не было. Тупость и двойные стандарты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 09:48, всього редагувалось 11 разів.
По ходу, не зважаючи на наближення осені, в Криму стає все гарячіше
Очередные диверсии в Крыму. В Джанкое сожжен трансформатор, в районе пос.Майское Джанкойского района - взорван крупный склад боеприпасов. Предположительно - удары нанесены беспилотниками-"камикадзе", но не исключена и просто диверсия.
vitaliian вы не поняли главного из поста на который отвечали. как говорится - русский либерализм заканчивается на украинском вопросе. и то что Шевченка выкупил Брюлов абсолютно ничего не говорит о его отношении к украинской нации и ее независимости.
mephala написав:vitaliian вы не поняли главного из поста на который отвечали. как говорится - русский либерализм заканчивается на украинском вопросе. и то что Шевченка выкупил Брюлов абсолютно ничего не говорит о его отношении к украинской нации и ее независимости.
ЗЫ тупость - это путать жертву и агрессора.
тупость перемешивать всё в одну кучу. Мои предки (русскоязычные) любили Украину и ни на кого не нападали. Теперь из-за какого то идиота пуйла я должен (по версии некоторых форумчан) отказаться от своей культуры. И кого мне считать своим духовным отцом? будивэльныка или васю с ровно. К счастью, мои кровные родители уважали мой выбор, хоть и не всегда с ним соглашались.
А "Русский либерализм", Ширинковский, пуйло, война это политика, не нужно её вмешивать в культуру.
и то что Шевченка выкупил Брюлов абсолютно ничего не говорит о его отношении к украинской нации и ее независимости.
как легко вы обесцениваете такие серьёзные решения. Усыновите сироту из рф там их полмиллиона никому не нужных брошенных детей.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 10:24, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Т.Г. Шевченко яркий пример что культура, экономика и политика (как взрослые дети) живут раздельно. А когда их перемешивают, на выходе получают неприятные факты. Поэт украинской национальной идеи неплохо живёт в СПб на имперские деньги. Это как?! Но при этом он смог сохранить свою украинскую культуру в русской среде. А некоторые форумчане хотят чтобы русской культуры в украинской среде не было. Тупость и двойные стандарты.
Тобі вже відповіли і не раз, але до тебе не доходить - українську мову/культуру знищували СИСТЕМНО 400 років. І досягли непоганих успіхів. Чому тепер Україна має бути толерантна до російської мови(культури у них немає) - не зрозуміло.
Рос. мова буде поступово заборонятись - це реальність, просто прийми її і все.
*був тут такий ZРадіо(по моєму з Харкова), який мені прямо говорив що рос. мова дає переваги в Україні(зокрема в бізнесі) і її потрібно вчити. Жаль немає його, чувак був достатньо розумний, хоча і проросійський. Цікаво було б послухати його думку про війну.
В своей работе Европейская комиссия за демократию через право руководствуется тремя базовыми принципами европейского конституционного наследия, лежащими в основе деятельности Совета Европы, а именно: - демократией, защитой прав человека и верховенством закона. https://www.venice.coe.int/WebForms/pag ... on&lang=RU
это не люди с улицы. но я так понял вам в ЕС не нужно, вам нужно запретить русский язык и тогда наступит рай.
sashaqbl написав:якщо ваші предки справді російськомовні, то вони окупанти,
они переехали в Украину ещё при рос.империи. Покажите документ по которому их переезд это оккупация.