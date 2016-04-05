Додано: Вів 16 сер, 2022 11:13

vitaliian

если вы ставите на вид закон 1991 года зачем тогда вспоминали про своих предков переехавших еще во время царской россии?

речь ведь не о законе а об отношении к русскому языку. вы считаете что это ваш язык от предков и его защищаете. но вот отношение украинцев к русскому языку это отношение как к языку оккупантов. я уже вам говорил - ставить в один ряд жертву и агрессора это тупость.

я понимаю что вы защищаете свой язык - но извините на данный момент это язык оккупанта.

и речь не только в ху@ле. московия много лет корчевала украинское.