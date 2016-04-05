sashaqbl написав:якщо ваші предки справді російськомовні, то вони окупанти,
они переехали в Украину ещё при рос.империи. Покажите документ по которому их переезд это оккупация. А переезд Шевченко ТГ в Петербург оккупация или нет? Или в Петербург можно было переезжать, а в Украину нельзя?
греки с Мариуполя, болгары с Одесской обл. венгры Закарпатья это тоже оккупация?
он имел ввиду что неизвестно как ваши предки сюда переехали. например в Херсон тоже приезжают из московии учителя, чинуши и прочая братия. и их селят в квартиры которые отжимают. а через 200 лет их бы внуки написали что они переехали из мацквы их украинцы должны уважать их язык.
vitaliian написав:Т.Г. Шевченко яркий пример что культура, экономика и политика (как взрослые дети) живут раздельно. А когда их перемешивают, на выходе получают неприятные факты. Поэт украинской национальной идеи неплохо живёт в СПб на имперские деньги. Это как?! Но при этом он смог сохранить свою украинскую культуру в русской среде. А некоторые форумчане хотят чтобы русской культуры в украинской среде не было. Тупость и двойные стандарты.
Тобі вже відповіли і не раз, але до тебе не доходить - українську мову/культуру знищували СИСТЕМНО 400 років. І досягли непоганих успіхів. Чому тепер Україна має бути толерантна до російської мови(культури у них немає) - не зрозуміло.
Рос. мова буде поступово заборонятись - це реальність, просто прийми її і все.
*був тут такий ZРадіо(по моєму з Харкова), який мені прямо говорив що рос. мова дає переваги в Україні(зокрема в бізнесі) і її потрібно вчити. Жаль немає його, чувак був достатньо розумний, хоча і проросійський. Цікаво було б послухати його думку про війну.
Я потратил кучу денег, переделал сайт українською і англійською. Думаю оставлю на всякий случай рус вконце. І шо? Якого чорта всі продовжують переключати на російську, хоча більше всіх нили, зробіть українською?
Евгений Н. написав:..Iнформацiї на українській мізер, більшість на російских ресурсах. .....
Я переписывался с некоторыми Ютуб-блогерами с Украины, что ведут блог на русском языке. Охват в два-четыре раза выше, соответственно и доход. Их по прежнему смотрят на территории всего "СНГ". Отдельно переводить ролики для Украины никто не хочет и сейчас, хотя с начала войны количество контента на украинском выросло в разы. Аудитории недостаточно. Контент на украинском вырос в основном на ресурсах, где потребитель исключительно внутренний. Как этот форум, где все названия веток просто перевели с русского. Аналогично смотрю блогеров с Японии, которые вещают исключительно на английском - угадайте, почему
beee написав:І шо? Якого чорта всі продовжують переключати на російську, хоча більше всіх нили, зробіть українською?
не нужно думать что обратный процесс будет быстрым. нас 400 лет переделывали. главное сделать сайт украинским по умолчанию и делать все на украинском а не русский на украинский переводить. именно так - переводить на русский и английский а не с русского на украинский и английский. потому что видел сайты на которых сразу чувствуется что наполняется сайт на русском а украинский как вторичный язык на который переводят. ИМХО постепенно количество переключений будет падать. Лично я переключаю на русский когда вижу что сайт корявый на украинском.
mephala написав:он имел ввиду что неизвестно как ваши предки сюда переехали. например в Херсон тоже приезжают из московии учителя, чинуши и прочая братия. и их селят в квартиры которые отжимают. а через 200 лет их бы внуки написали что они переехали из мацквы их украинцы должны уважать их язык.
вы прикалываетесь? откройте Законы.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
Про громадянство України
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.
Стаття 3. Належність до громадянства України
Громадянами України є:
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;
2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис "громадянин України", а також діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття;
sashaqbl написав:Ну насправді, при всій повазі до вас, тут два варіанти: - якщо ваші предки справді російськомовні, то вони окупанти, приїхали на віджату землю, у віджату хату - ваші предки жертви русифікації
...типа все русскоязычные проживающие 24 августа 1991 были оккупанты или жертвы русификации. Напомните в каком веке Крым и Одесса были украиноязычными? Хаты мои деды строили сами. Квартиру родителям дал совок. Короче везде мимо у вас в консерватории.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 11:11, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian если вы ставите на вид закон 1991 года зачем тогда вспоминали про своих предков переехавших еще во время царской россии? речь ведь не о законе а об отношении к русскому языку. вы считаете что это ваш язык от предков и его защищаете. но вот отношение украинцев к русскому языку это отношение как к языку оккупантов. я уже вам говорил - ставить в один ряд жертву и агрессора это тупость. я понимаю что вы защищаете свой язык - но извините на данный момент это язык оккупанта. и речь не только в ху@ле. московия много лет корчевала украинское.
vitaliian написав:............. прошу Лада прокомментировать, что у вас в Харькове.
juristkostya уже правильно ответил:
Ночь как ночь
Я сегодня обстрел проспал, но, в общем, ничего особенного. Прилетело 7 ракет при обычной "норме" 4-5 ракет. Разница не принципиальная. Хуже прошёл вчерашний утренний обстрел из "Градов", вроде модернизированными снарядами "Торнадо-Г", у которых дальность заметно выше (говорят, впервые) - 9 пострадавших, из них одна женщина умерла в больнице (75 лет), один человек - состояние тядёлое.
mephala написав:московия много лет корчевала украинское.
немцы во ww2 убивали поляков и французов. В Польше и во Франции запрещен немецкий язык? Может как-то с цивилизованных стран брать примеры, чем с вековой резни турков и армян или турков и курдов. Вечно тлеющих конфликтов и так хватает, но кому то хочется чтобы стало на один больше. Русскоязычные никуда не денутся, как не делись армяне и курды.
mephala написав:но вот отношение украинцев к русскому языку это отношение как к языку оккупантов.
а как же Конституция?
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
mephala написав:московия много лет корчевала украинское.
немцы во ww2 убивали поляков и французов. В Польше и во Франции запрещен немецкий язык? Может как-то с цивилизованных стран брать примеры, чем с вековой резни турков и армян или Турков и курдов.
И сильно говорили на немецком во Франции на не оккупированных территориях 1942 году? прямо вот так рубились - а я хочу говорить на немецком и вы должны меня обслуживать на кассе. не еще круче - сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.