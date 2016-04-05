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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:47
mephala написав:
сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии немецкий первый государственный. Её кстати тоже оккупировал Гитлер если что. Но истерик на эту тему не слышно. Наверное можно цивилизованно это решить, но у нас не хотят цивилизовано. (Пока что "не хотят" на уровне форума, как оно будет на уровне Законодательства увидим).
sashaqbl написав:
Ви українець чи росіянин?
вам какое до моей нации дело, может я татарин. и что. Для татар отдельные законы?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 16 сер, 2022 11:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:50
vitaliian написав:
В Польше и во Франции запрещен немецкий язык?
ніхто не забороняє російський "язик". Просто тут питання ідентифікації. Ви українець чи росіянин?
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:50
vitaliian написав: mephala написав:
сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии он первый государственный.
ну во первых Австрийский это тот же немецкий. Это как в Украине полно местных диалектов так и австрийский. это во первых.
а во вторых - не нужно мне тыкать Европой которая уже сколько лет живет в мире и согласии.
мне тут уже один тыкал Швейцарией.
мы не успев избавиться от 400 летнего доминирования московии попали через 25 лет в войну с ними. а вы Европой тыкаете.
Вы бы лучше ответили на мое парирование про Францию.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 11:54
vitaliian написав:
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Т.Г. Шевченко яркий пример что культура, экономика и политика (как взрослые дети) живут раздельно. А когда их перемешивают, на выходе получают неприятные факты. Поэт украинской национальной идеи неплохо живёт в СПб на имперские деньги. Это как?! Но при этом он смог сохранить свою украинскую культуру в русской среде. А некоторые форумчане хотят чтобы русской культуры в украинской среде не было. Тупость и двойные стандарты.
Нет смысла спорить с постом V2
, там элементарная логическая ошибка (не помню, как называется) - выводы совершенно не следуют из начальных посылок.
А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия. В реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих. Все решения, которые они предлагают, типично "совковые", а порой просто кгбистские.
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