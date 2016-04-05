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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2046204720482049
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:47

  mephala написав:сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии немецкий первый государственный. Её кстати тоже оккупировал Гитлер если что. Но истерик на эту тему не слышно. Наверное можно цивилизованно это решить, но у нас не хотят цивилизовано. (Пока что "не хотят" на уровне форума, как оно будет на уровне Законодательства увидим).
  sashaqbl написав:Ви українець чи росіянин?
вам какое до моей нации дело, может я татарин. и что. Для татар отдельные законы?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 11:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:В Польше и во Франции запрещен немецкий язык?

ніхто не забороняє російський "язик". Просто тут питання ідентифікації. Ви українець чи росіянин?
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:50

  vitaliian написав:
  mephala написав:сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии он первый государственный.


ну во первых Австрийский это тот же немецкий. Это как в Украине полно местных диалектов так и австрийский. это во первых.
а во вторых - не нужно мне тыкать Европой которая уже сколько лет живет в мире и согласии.
мне тут уже один тыкал Швейцарией.
мы не успев избавиться от 400 летнего доминирования московии попали через 25 лет в войну с ними. а вы Европой тыкаете.
Вы бы лучше ответили на мое парирование про Францию.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:54

  vitaliian написав:.........
Т.Г. Шевченко яркий пример что культура, экономика и политика (как взрослые дети) живут раздельно. А когда их перемешивают, на выходе получают неприятные факты. Поэт украинской национальной идеи неплохо живёт в СПб на имперские деньги. Это как?! Но при этом он смог сохранить свою украинскую культуру в русской среде. А некоторые форумчане хотят чтобы русской культуры в украинской среде не было. Тупость и двойные стандарты.

Нет смысла спорить с постом V2, там элементарная логическая ошибка (не помню, как называется) - выводы совершенно не следуют из начальных посылок.

А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия. В реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих. Все решения, которые они предлагают, типично "совковые", а порой просто кгбистские.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:54

  mephala написав:а во вторых - не нужно мне тыкать Европой которая уже сколько лет живет в мире и согласии.
Европой не надо тыкать :D :D :D нас примут в ЕС с другими ценностями, которые противоречат европейским? В Европе вам приведут те же самые примеры (не у Зимбабве же брать пример) и будет выбор сделать так же как в ЕС или послать ЕС на йух.
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