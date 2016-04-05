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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20472048204920502051>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:47

  mephala написав:сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии немецкий первый государственный. Её кстати тоже оккупировал Гитлер если что. Но истерик на эту тему не слышно. Наверное можно цивилизованно это решить, но у нас не хотят цивилизовано. (Пока что "не хотят" на уровне форума, как оно будет на уровне Законодательства увидим).
  sashaqbl написав:Ви українець чи росіянин?
вам какое до моей нации дело, может я татарин. и что. Для татар отдельные законы?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 11:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:В Польше и во Франции запрещен немецкий язык?

ніхто не забороняє російський "язик". Просто тут питання ідентифікації. Ви українець чи росіянин?
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:50

  vitaliian написав:
  mephala написав:сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии он первый государственный.


ну во первых Австрийский это тот же немецкий. Это как в Украине полно местных диалектов так и австрийский. это во первых.
а во вторых - не нужно мне тыкать Европой которая уже сколько лет живет в мире и согласии.
мне тут уже один тыкал Швейцарией.
мы не успев избавиться от 400 летнего доминирования московии попали через 25 лет в войну с ними. а вы Европой тыкаете.
Вы бы лучше ответили на мое парирование про Францию.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:54

  vitaliian написав:.........
Т.Г. Шевченко яркий пример что культура, экономика и политика (как взрослые дети) живут раздельно. А когда их перемешивают, на выходе получают неприятные факты. Поэт украинской национальной идеи неплохо живёт в СПб на имперские деньги. Это как?! Но при этом он смог сохранить свою украинскую культуру в русской среде. А некоторые форумчане хотят чтобы русской культуры в украинской среде не было. Тупость и двойные стандарты.

Нет смысла спорить с постом V2, там элементарная логическая ошибка (не помню, как называется) - выводы совершенно не следуют из начальных посылок.

А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия. В реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих. Все решения, которые они предлагают, типично "совковые", а порой просто кгбистские.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 11:54

  mephala написав:а во вторых - не нужно мне тыкать Европой которая уже сколько лет живет в мире и согласии.
Европой не надо тыкать :D :D :D нас примут в ЕС с другими ценностями, которые противоречат европейским? В Европе вам приведут те же самые примеры (не у Зимбабве же брать пример) и будет чёткий выбор: сделать так же как в ЕС или послать ЕС на йух. Это то чем закончится этот срач.

Разнюхивать "сколько лет Московия бомбила Украину" там не будут. Это аргумент дедушек играющих в парке в домино. В законодательное поле такая дичь не влазит. У любого преступления есть имя и фамилия. Русский язык преступником быть не может.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:13

  vitaliian написав:Напомните в каком веке Крым и Одесса были украиноязычными?

А яка різниця? Мені це фіолетово.
Але будуть в 21 столітті. За Крим не знаю, а Одеса точно буде.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вось воно якЗображення
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:27

mephala, sashaqbl
Вам не надоело? Сколько можно пережёвывать одно и то же?
Что важнее, на каком языке человек говорит или готов ли он защищать Украину от агрессора?
Иностранные добровольцы не говорят по-украински (возможно, за редкими исключениями), Вы их тоже упрекнёте?
Много русскоязычных сражаются с врагом на фронте. Вы посмеете упрекнуть их? При том, что вы не на фронте?
Ещё раз - у вас совершенно совковый подход. "Кто не с нами, тот против нас". При том, что "не с нами" исключительно в вашем воображении, исходя из придуманных даже не вами "принципов", которые вам внушили лица, в значительной мере заинтересованные материально в этих "принципах".

Насчёт "400 лет угнетения" украинского языка. Вы вспоминаете запреты, но забываете почему-то период украинского Возрождения (пусть он был сравнительно короткий), забываете, сколько издавалось литературы на укр. языке в Союзе. Сколько было изданий того же Шевченко, Леси Украинки. Кстати, единственная украинская писательница, чей 2-томник избранного я купил после школы. Не уверен, что сегодня можно найти такое издание.
И ещё. Вы уверены, что укр. язык 400 лет назад был очень похож на сегодняшний?
Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:30

В начале 90-х был хороший анекдот:
"Оптимисты учат украинский язык, пессимисты - китайский, а реалисты автомат Калашникова".
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:32

  vitaliian написав:
  mephala написав:а во вторых - не нужно мне тыкать Европой которая уже сколько лет живет в мире и согласии.
Европой не надо тыкать :D :D :D нас примут в ЕС с другими ценностями, которые противоречат европейским? В Европе вам приведут те же самые примеры (не у Зимбабве же брать пример) и будет чёткий выбор: сделать так же как в ЕС или послать ЕС на йух. Это то чем закончится этот срач.

Разнюхивать "сколько лет Московия бомбила Украину" там не будут. Это аргумент дедушек играющих в парке в домино. В законодательное поле такая дичь не влазит. У любого преступления есть имя и фамилия. Русский язык преступником быть не может.


Мы сейчас не в Евросоюзе. И у нас сейчас война с московией. Победим в войне против московии - тогда и обсудим с Европой какое будет отношением к русскому. В зависимости от того насколько русские покаяться за все то что они сделали. Как та же Германия покаялась.

ЗЫ
Вы так и не ответили про Францию.
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