|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:34
ЛАД написав:
В начале 90-х был хороший анекдот:
"Оптимисты учат украинский язык, пессимисты - китайский, а реалисты автомат Калашникова".
в каждом анекдоте есть доля истины.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7545
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:37
cohan написав: Schmit написав: GALeon написав:
️Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников - журналист
Известный ближневосточный аналитик Элайджа Манье со ссылкой на свои источники сообщает, что россия уже заключила соглашения с Ираном о поставках в рф 1000 разведывательно-ударных дронов.
"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько беспилотников и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", - пишет Манье.
Напомним, иранские беспилотники Shahed способны более суток находится в воздухе и выступать как в роли ударных платформ, так и в роли корректировщиков для артиллерии и ракетных систем.
Интересно, сколько лет будут делать эти 1000 кукурузников?
в Йемен с 2015 850 всунули, но, думаю, попроще щахидов, ибо беспонтовые почти по потерям
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3176
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:46
ЛАД написав:
реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих
кстати я вас совком больше не считаю, вы в моей системе ценностей - идеалист. Верите во всё хорошее.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14422
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2067 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:53
mephala написав:
ЗЫ
Вы так и не ответили про Францию
с головы не помню, а поднимать инфу на момент нет возможности, напишите вы если знаете.
Нужно так же понимать позицию Европы, там не запрещают русские соцсети и русский язык, и с таким багажом запретов нас там тоже не ждут. Менталитет народа не меняется за 2 дня, если хотим в ЕС, уже сейчас нужно мыслить как они, а не ждать того дня когда нас позовут, а потом ломать ментальность привыкшую к запретам через колено.
Могу ошибаться но слоган "Армия, Мова, Вера" как раз и отпугнула избирателей центра, юга и востока от ПАП. В частности Мова. Подумали будут навязывать. Это имхо. Всё что навязывают организм не принимает. При совке младшим классам навязывали стакан молока, я после школы молоко не пил наверное лет 15 смотреть не мог.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14422
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2067 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:03
ЛАД написав:
Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?
Ні.
Сучасна українська мова починається приблизно в 18 столітті.
Енеїда - перший загальновідомий твір сучасною українською мовою.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3970
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:05
vitaliian написав: mephala написав:
сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии немецкий первый государственный. Её кстати тоже оккупировал Гитлер если что. Но истерик на эту тему не слышно. Наверное можно цивилизованно это решить, но у нас не хотят цивилизовано. (Пока что "не хотят" на уровне форума, как оно будет на уровне Законодательства увидим).
sashaqbl написав:
Ви українець чи росіянин?
вам какое до моей нации дело, может я татарин. и что. Для татар отдельные законы?
австрийского языка не существует-есть альтернатива немецкому- алеманнский
Австро-Баварский это типа суржика им не пользуются официально потому что это было бы смешно
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1140
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:05
ЛАД написав:
"антироссию"
Згадалось:
"Штірліц ще ніколи не був такий близький до провалу"!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7647
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 278 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:06
budivelnik написав:
.......
Так от
Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії....
А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...
Если не сложно, приведите. пожалуйста, цифры.
гетьманцев це пояснює детінізацією...
я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець , знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року...
Так щоб всі зрозуміли
Податкова - зменшилась і не шастає
Міські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майно
Пенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...
А люди без тиску зовні - прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу...
"Фантастика в следующем зале"
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22938
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:09
ЛАД написав:mephala, sashaqbl
Вам не надоело? Сколько можно пережёвывать одно и то же?
Что важнее, на каком языке человек говорит или готов ли он защищать Украину от агрессора?
Иностранные добровольцы не говорят по-украински (возможно, за редкими исключениями), Вы их тоже упрекнёте?
Много русскоязычных сражаются с врагом на фронте. Вы посмеете упрекнуть их? При том, что вы не на фронте?
Ещё раз - у вас совершенно совковый подход. "Кто не с нами, тот против нас". При том, что "не с нами" исключительно в вашем воображении, исходя из придуманных даже не вами "принципов", которые вам внушили лица, в значительной мере заинтересованные материально
в этих "принципах".
Насчёт "400 лет угнетения" украинского языка. Вы вспоминаете запреты, но забываете почему-то период украинского Возрождения (пусть он был сравнительно короткий), забываете, сколько издавалось литературы на укр. языке в Союзе. Сколько было изданий того же Шевченко, Леси Украинки. Кстати, единственная украинская писательница, чей 2-томник избранного я купил после школы. Не уверен, что сегодня можно найти такое издание.
И ещё. Вы уверены, что укр. язык 400 лет назад был очень похож на сегодняшний?
Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?
вы наверное вообще не понимаете о чем я пишу. мне и нафик не нужно что бы русскоговорящие переходили на украинский. да хоть кол на голове себе тешите. мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам.
все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский. ниче не треснет? вы на секундочку в Украине.
адекватные люди знают оба языка. и спокойно без истерик переходят с одного на другой. или вообще каждый говорит на своем и друг друга понимают. и даю 100% что на фронте нет проблем с языком - там даже в голову не придет никому требовать что русский что украинский. и все друг друга понимают.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7545
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 814 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:09
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 22938
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4692 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|100688
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|461487
|
|
|1
|3589
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|