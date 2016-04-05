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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2048204920502051>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:34

  ЛАД написав:В начале 90-х был хороший анекдот:
"Оптимисты учат украинский язык, пессимисты - китайский, а реалисты автомат Калашникова".


в каждом анекдоте есть доля истины.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:37

  cohan написав:
  Schmit написав:
  GALeon написав:️Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников - журналист

Известный ближневосточный аналитик Элайджа Манье со ссылкой на свои источники сообщает, что россия уже заключила соглашения с Ираном о поставках в рф 1000 разведывательно-ударных дронов.

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько беспилотников и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", - пишет Манье.

Напомним, иранские беспилотники Shahed способны более суток находится в воздухе и выступать как в роли ударных платформ, так и в роли корректировщиков для артиллерии и ракетных систем.

Интересно, сколько лет будут делать эти 1000 кукурузников?


в Йемен с 2015 850 всунули, но, думаю, попроще щахидов, ибо беспонтовые почти по потерям

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:46

  ЛАД написав:реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих
кстати я вас совком больше не считаю, вы в моей системе ценностей - идеалист. Верите во всё хорошее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:53

  mephala написав:ЗЫ
Вы так и не ответили про Францию
с головы не помню, а поднимать инфу на момент нет возможности, напишите вы если знаете.

Нужно так же понимать позицию Европы, там не запрещают русские соцсети и русский язык, и с таким багажом запретов нас там тоже не ждут. Менталитет народа не меняется за 2 дня, если хотим в ЕС, уже сейчас нужно мыслить как они, а не ждать того дня когда нас позовут, а потом ломать ментальность привыкшую к запретам через колено.

Могу ошибаться но слоган "Армия, Мова, Вера" как раз и отпугнула избирателей центра, юга и востока от ПАП. В частности Мова. Подумали будут навязывать. Это имхо. Всё что навязывают организм не принимает. При совке младшим классам навязывали стакан молока, я после школы молоко не пил наверное лет 15 смотреть не мог.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:03

  ЛАД написав:Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?

Ні.
Сучасна українська мова починається приблизно в 18 столітті.
Енеїда - перший загальновідомий твір сучасною українською мовою.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:05

  vitaliian написав:
  mephala написав:сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии немецкий первый государственный. Её кстати тоже оккупировал Гитлер если что. Но истерик на эту тему не слышно. Наверное можно цивилизованно это решить, но у нас не хотят цивилизовано. (Пока что "не хотят" на уровне форума, как оно будет на уровне Законодательства увидим).
  sashaqbl написав:Ви українець чи росіянин?
вам какое до моей нации дело, может я татарин. и что. Для татар отдельные законы?

австрийского языка не существует-есть альтернатива немецкому- алеманнский
Австро-Баварский это типа суржика им не пользуются официально потому что это было бы смешно
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"антироссию"


Згадалось:
"Штірліц ще ніколи не був такий близький до провалу"!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:06

  budivelnik написав:.......
Так от
Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії....
А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...

Если не сложно, приведите. пожалуйста, цифры.

гетьманцев це пояснює детінізацією...
я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець , знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року...
Так щоб всі зрозуміли
Податкова - зменшилась і не шастає
Міські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майно
Пенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...

А люди без тиску зовні - прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу...

"Фантастика в следующем зале"
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:09

  ЛАД написав:mephala, sashaqbl
Вам не надоело? Сколько можно пережёвывать одно и то же?
Что важнее, на каком языке человек говорит или готов ли он защищать Украину от агрессора?
Иностранные добровольцы не говорят по-украински (возможно, за редкими исключениями), Вы их тоже упрекнёте?
Много русскоязычных сражаются с врагом на фронте. Вы посмеете упрекнуть их? При том, что вы не на фронте?
Ещё раз - у вас совершенно совковый подход. "Кто не с нами, тот против нас". При том, что "не с нами" исключительно в вашем воображении, исходя из придуманных даже не вами "принципов", которые вам внушили лица, в значительной мере заинтересованные материально в этих "принципах".

Насчёт "400 лет угнетения" украинского языка. Вы вспоминаете запреты, но забываете почему-то период украинского Возрождения (пусть он был сравнительно короткий), забываете, сколько издавалось литературы на укр. языке в Союзе. Сколько было изданий того же Шевченко, Леси Украинки. Кстати, единственная украинская писательница, чей 2-томник избранного я купил после школы. Не уверен, что сегодня можно найти такое издание.
И ещё. Вы уверены, что укр. язык 400 лет назад был очень похож на сегодняшний?
Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?


вы наверное вообще не понимаете о чем я пишу. мне и нафик не нужно что бы русскоговорящие переходили на украинский. да хоть кол на голове себе тешите. мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам.
все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский. ниче не треснет? вы на секундочку в Украине.
адекватные люди знают оба языка. и спокойно без истерик переходят с одного на другой. или вообще каждый говорит на своем и друг друга понимают. и даю 100% что на фронте нет проблем с языком - там даже в голову не придет никому требовать что русский что украинский. и все друг друга понимают.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:09

  V2 написав:
  ЛАД написав:"антироссию"


Згадалось:
"Штірліц ще ніколи не був такий близький до провалу"!

:?: :?: :?:
ЛАД
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