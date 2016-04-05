ЛАД написав:

заинтересованные материально

Вам не надоело? Сколько можно пережёвывать одно и то же?Что важнее, на каком языке человек говорит или готов ли он защищать Украину от агрессора?Иностранные добровольцы не говорят по-украински (возможно, за редкими исключениями), Вы их тоже упрекнёте?Много русскоязычных сражаются с врагом на фронте. Вы посмеете упрекнуть их? При том, что вы не на фронте?Ещё раз - у вас совершенно совковый подход. "Кто не с нами, тот против нас". При том, что "не с нами" исключительно в вашем воображении, исходя из придуманных даже не вами "принципов", которые вам внушили лица, в значительной мерев этих "принципах".Насчёт "400 лет угнетения" украинского языка. Вы вспоминаете запреты, но забываете почему-то период украинского Возрождения (пусть он был сравнительно короткий), забываете, сколько издавалось литературы на укр. языке в Союзе. Сколько было изданий того же Шевченко, Леси Украинки. Кстати, единственная украинская писательница, чей 2-томник избранного я купил после школы. Не уверен, что сегодня можно найти такое издание.И ещё. Вы уверены, что укр. язык 400 лет назад был очень похож на сегодняшний?Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?