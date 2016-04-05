mephala написав:

...........вы наверное вообще не понимаете о чем я пишу. мне и нафик не нужно что бы русскоговорящие переходили на украинский. да хоть кол на голове себе тешите. мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам.все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский. ниче не треснет? вы на секундочку в Украине.адекватные люди знают оба языка. и спокойно без истерик переходят с одного на другой. или вообще каждый говорит на своем и друг друга понимают. и даю 100% что на фронте нет проблем с языком - там даже в голову не придет никому требовать что русский что украинский. и все друг друга понимают.