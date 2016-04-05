RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 20492050205120522053>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:12

ЛАД
"антиросія" - один з рашистських наративів, яким вони виправдовують збройне вторгнення в Україну!
Українці таким терміном не користуються!!!
Востаннє редагувалось V2 в Вів 16 сер, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
V2
4
 
Повідомлень: 7647
З нами з: 03.07.09
Подякував: 278 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:19

ЛАД
кстати вспомнилось тут недавно на ветке кто то написал что в кафе клиент возмутился что его обслуживали на языке оккупанта. и сразу на него повесили клеймо быдло.
охренеть. в этом и есть суть русификации от русскоговорящих - когда законное требование обслуживать на украинском в Украине подвергается обструкции.
mephala
 
Повідомлень: 7547
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:20

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?

Ні.
Сучасна українська мова починається приблизно в 18 столітті.
Енеїда - перший загальновідомий твір сучасною українською мовою.

Но до этого украинский язык существовал?
Современный русский, можно считать, появился в 19 веке. после Жуковского и Пушкина.
Поздний новоанглийский (современный английский) язык сформировался примерно после 1800 года.
Кстати, австралийцы, новозеландцы, канадцы, американцы не считают себя англичанами (ни в смысле гражданства, ни в смысле национальности), тем не менее, родной язык у большинства - английский.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:23

  ЛАД написав:И ещё. Вы уверены, что укр. язык 400 лет назад был очень похож на сегодняшний?
Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?


тут я с вами согласен. но если начать разбирать истоки славянизма то и русского тогда не найдем :roll:
mephala
 
Повідомлень: 7547
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:24

  mephala написав:...........
вы наверное вообще не понимаете о чем я пишу. мне и нафик не нужно что бы русскоговорящие переходили на украинский. да хоть кол на голове себе тешите. мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам.
все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский. ниче не треснет? вы на секундочку в Украине.
адекватные люди знают оба языка. и спокойно без истерик переходят с одного на другой. или вообще каждый говорит на своем и друг друга понимают. и даю 100% что на фронте нет проблем с языком - там даже в голову не придет никому требовать что русский что украинский. и все друг друга понимают.

А с этим кто-то спорит?
Здесь кто-то требует "второй государственный"?
:shock:
Вы, в таком случае, спорите с выдуманным противником и выдуманными Вами аргументами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:30

  V2 написав:ЛАД
"антиросія" - один з рашистських наративів, яким вони виправдовують збройне вторгнення в Україну!
Україні таким терміном не користуються!!!

Простите, в рашистской пропаганде такого не встречал.
А термин есть термин, хоть в Украине, хоть в России, хоть в США, хоть в Китае.
Хотя я бы не назвал это термином.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:36

  ЛАД написав:Вы, в таком случае, спорите с выдуманным противником и выдуманными Вами аргументами.


от я запомню этот пост и буду его лепить каждый раз как будут всплывать вопли от русскоговорящих. не хочу искать щас пост но из последнего как я уже написал было что клиента который возмутился что его обслуживают на языке оккупантов обозвали на ветке быдлом а девочку официанта нужно было пожалеть.
mephala
 
Повідомлень: 7547
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:18

  vitaliian написав:
  mephala написав:ЗЫ
Вы так и не ответили про Францию
с головы не помню, а поднимать инфу на момент нет возможности, напишите вы если знаете.

Нужно так же понимать позицию Европы, там не запрещают русские соцсети и русский язык, и с таким багажом запретов нас там тоже не ждут. Менталитет народа не меняется за 2 дня, если хотим в ЕС, уже сейчас нужно мыслить как они, а не ждать того дня когда нас позовут, а потом ломать ментальность привыкшую к запретам через колено.

Могу ошибаться но слоган "Армия, Мова, Вера" как раз и отпугнула избирателей центра, юга и востока от ПАП. В частности Мова. Подумали будут навязывать. Это имхо. Всё что навязывают организм не принимает. При совке младшим классам навязывали стакан молока, я после школы молоко не пил наверное лет 15 смотреть не мог.

Ого, vitaliian по пророссийскости обогнал ЛАДа! Где модерация?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:19

  ЛАД написав:
  V2 написав:
  ЛАД написав:"антироссию"


Згадалось:
"Штірліц ще ніколи не був такий близький до провалу"!

:?: :?: :?:

Шо скажешь на это, россиянчег?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6498
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:25

Біля українських кордонів зросла кількість бойових вертольот

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат на брифінгу.

Він зазначив, що станом на початок повномасштабних бойових дій довкола України знаходилось авіаційне угрупування у складі 700 літальних апаратів - 450 літаків та 250 вертольотів.

На сьогодні літаків у ворога близько 430 біля українських кордонів, але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 одиниць.

Станом на 16 серпня, в Україні ліквідували майже 44 000 супротивників і, зокрема, 196 ворожих вертольотів та 233 літаки.

ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?
prodigy
 
Повідомлень: 8315
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3033 раз.
Подякували: 2982 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 20492050205120522053>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100690
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.