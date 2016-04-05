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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:12
ЛАД
"антиросія" - один з рашистських наративів, яким вони виправдовують збройне вторгнення в Україну!
Українці таким терміном не користуються!!!
Востаннє редагувалось V2
в Вів 16 сер, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:19
ЛАД
кстати вспомнилось тут недавно на ветке кто то написал что в кафе клиент возмутился что его обслуживали на языке оккупанта. и сразу на него повесили клеймо быдло.
охренеть. в этом и есть суть русификации от русскоговорящих - когда законное требование обслуживать на украинском в Украине подвергается обструкции.
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mephala
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:20
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?
Ні.
Сучасна українська мова починається приблизно в 18 столітті.
Енеїда - перший загальновідомий твір сучасною
українською мовою.
Но до этого украинский язык существовал?
Современный русский, можно считать, появился в 19 веке. после Жуковского и Пушкина.
Поздний новоанглийский (современный английский) язык сформировался примерно после 1800 года.
Кстати, австралийцы, новозеландцы, канадцы, американцы не считают себя англичанами (ни в смысле гражданства, ни в смысле национальности), тем не менее, родной язык у большинства - английский.
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:23
ЛАД написав:
И ещё. Вы уверены, что укр. язык 400 лет назад был очень похож на сегодняшний?
Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?
тут я с вами согласен. но если начать разбирать истоки славянизма то и русского тогда не найдем
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mephala
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:24
mephala написав:
...........
вы наверное вообще не понимаете о чем я пишу. мне и нафик не нужно что бы русскоговорящие переходили на украинский. да хоть кол на голове себе тешите. мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам.
все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский. ниче не треснет? вы на секундочку в Украине.
адекватные люди знают оба языка. и спокойно без истерик переходят с одного на другой. или вообще каждый говорит на своем и друг друга понимают. и даю 100% что на фронте нет проблем с языком - там даже в голову не придет никому требовать что русский что украинский. и все друг друга понимают.
А с этим
кто-то спорит?
Здесь кто-то требует "второй государственный"?
Вы, в таком случае, спорите с выдуманным противником и выдуманными Вами аргументами.
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ЛАД
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:30
V2 написав:ЛАД
"антиросія" - один з рашистських наративів, яким вони виправдовують збройне вторгнення в Україну!
Україні таким терміном не користуються!!!
Простите, в рашистской пропаганде такого не встречал.
А термин есть термин, хоть в Украине, хоть в России, хоть в США, хоть в Китае.
Хотя я бы не назвал это термином.
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ЛАД
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Додано: Вів 16 сер, 2022 13:36
ЛАД написав:
Вы, в таком случае, спорите с выдуманным противником и выдуманными Вами аргументами.
от я запомню этот пост и буду его лепить каждый раз как будут всплывать вопли от русскоговорящих. не хочу искать щас пост но из последнего как я уже написал было что клиента который возмутился что его обслуживают на языке оккупантов обозвали на ветке быдлом а девочку официанта нужно было пожалеть.
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mephala
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:18
vitaliian написав: mephala написав:
ЗЫ
Вы так и не ответили про Францию
с головы не помню, а поднимать инфу на момент нет возможности, напишите вы если знаете.
Нужно так же понимать позицию Европы, там не запрещают русские соцсети и русский язык
, и с таким багажом запретов нас там тоже не ждут. Менталитет народа не меняется за 2 дня, если хотим в ЕС, уже сейчас нужно мыслить как они, а не ждать того дня когда нас позовут, а потом ломать ментальность привыкшую к запретам через колено.
Могу ошибаться но слоган "Армия, Мова, Вера" как раз и отпугнула избирателей центра, юга и востока от ПАП. В частности Мова.
Подумали будут навязывать. Это имхо. Всё что навязывают организм не принимает. При совке младшим классам навязывали стакан молока, я после школы молоко не пил наверное лет 15 смотреть не мог.
Ого, vitaliian
по пророссийскости обогнал ЛАДа! Где модерация?
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:19
Шо скажешь на это, россиянчег?
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Додано: Вів 16 сер, 2022 14:25
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат на брифінгу.
Він зазначив, що станом на початок повномасштабних бойових дій довкола України знаходилось авіаційне угрупування у складі 700 літальних апаратів - 450 літаків та 250 вертольотів.
На сьогодні літаків у ворога близько 430 біля українських кордонів, але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 одиниць.
Станом на 16 серпня, в Україні ліквідували майже 44 000 супротивників і, зокрема, 196 ворожих вертольотів та 233 літаки.
ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?
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