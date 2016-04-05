V2 написав:ЛАД "антиросія" - один з рашистських наративів, яким вони виправдовують збройне вторгнення в Україну! Україні таким терміном не користуються!!!
Простите, в рашистской пропаганде такого не встречал. А термин есть термин, хоть в Украине, хоть в России, хоть в США, хоть в Китае. Хотя я бы не назвал это термином.
А де ж ти його "встречал", як не "на росеї"? Сам великий пу скористався цим терміном 24.02, для обґрунтування вторгнення. В українських блогерах/СМІ цей термін я ні разу не чув, тут всі розуміють його безглуздість.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 16 сер, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
V2 написав:ЛАД "антиросія" - один з рашистських наративів, яким вони виправдовують збройне вторгнення в Україну! Україні таким терміном не користуються!!!
Простите, в рашистской пропаганде такого не встречал. А термин есть термин, хоть в Украине, хоть в России, хоть в США, хоть в Китае. Хотя я бы не назвал это термином.
А де ж ти його "встречал", як не "на росеї"? Сам великий пу скористався цим терміном 24.02, для обґрунтування вторгнення. В українських блогерах/СМІ цей термін я ні разу не чув, тут всі його розуміють безглуздість.
24.02 я Путина не слушал. И не хочу терять время на его чушь и дальше. Безглуздості не бачу.
prodigy написав:ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?
Тут немає лінійної залежності. По-перше, зараз вони втрачають значно менше - вчаться воювати. По-друге, машини активно втрачають ресурс під час війни. По-третє, незрозуміло, яка ситуація з випуском нових машин - можливо, вони його нарощують, можливо він падає через санкції. По-четверте, недавно була мулька що знімають МіГ-21 з консервації. По-пяте - незрозуміла ситуація з пілотами.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 16 сер, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:есть суть русификации от русскоговорящих - когда законное требование обслуживать на украинском в Украине подвергается обструкции.
даже в Крыму, в котором я бывал до оккупации 6 месяцев в году, я такой дичи не встречал. На мову реагировали более чем спокойно, обслуживали конечно на русском и все смотрели орт. Так же и в Буковеле/Трускавце русским/польским/немецким мало кого удивишь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:24.02 я Путина не слушал. И не хочу терять время на его чушь и дальше. Безглуздості не бачу.
Безглуздо називати Україну Антиросією. Так само можна назвати СРСР - Антифашизмом. Чи Польшу - Антифашизською. Ні. СРСР -це СРСР, а Польща це Польща. Польща воювала з фашистами не тому що була проти них, а тому що вони на неї напали.
Термін Антиросія - це маніпуляція РФ(напевно для внутрішнього користувача) щоб виправдати агресію. Логіка банально проста: 1. Україна - це Антиросія. (доказів тут нуль) 2. Раз так, її треба знищити. (це вже більш-менш логічно)