RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2050205120522053>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:28

Бавовняний сезон у Криму

У Криму над військовою авіабазою в селищі Гвардійське під Сімферополем стоїть чорний дим. Місцеві жителі розповідають, що там прогриміли кілька вибухів.

Після сьогоднішніх вибухів у Криму на вокзалі Сімферополя утворились черги.
Люди не можуть виїхати, оскільки окупаційна "влада" скоротила маршрут поїздів, що прямують з рф.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:28

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  V2 написав:----------------
ЛАД
"антироссию"
----------------
Згадалось:
"Штірліц ще ніколи не був такий близький до провалу"!

:?: :?: :?:

Шо скажешь на это, россиянчег?

Если я скажу, кто Вы, меня забанят. :)
Наверное, очень умный человек. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 сер, 2022 14:29, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:28

  ЛАД написав:
  V2 написав:ЛАД
"антиросія" - один з рашистських наративів, яким вони виправдовують збройне вторгнення в Україну!
Україні таким терміном не користуються!!!

Простите, в рашистской пропаганде такого не встречал.
А термин есть термин, хоть в Украине, хоть в России, хоть в США, хоть в Китае.
Хотя я бы не назвал это термином.

А де ж ти його "встречал", як не "на росеї"?
Сам великий пу скористався цим терміном 24.02, для обґрунтування вторгнення.
В українських блогерах/СМІ цей термін я ні разу не чув, тут всі розуміють його безглуздість.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 16 сер, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3973
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:32

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  V2 написав:ЛАД
"антиросія" - один з рашистських наративів, яким вони виправдовують збройне вторгнення в Україну!
Україні таким терміном не користуються!!!

Простите, в рашистской пропаганде такого не встречал.
А термин есть термин, хоть в Украине, хоть в России, хоть в США, хоть в Китае.
Хотя я бы не назвал это термином.

А де ж ти його "встречал", як не "на росеї"?
Сам великий пу скористався цим терміном 24.02, для обґрунтування вторгнення.
В українських блогерах/СМІ цей термін я ні разу не чув, тут всі його розуміють безглуздість.

24.02 я Путина не слушал.
И не хочу терять время на его чушь и дальше.
Безглуздості не бачу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:34

  prodigy написав:Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат на брифінгу.

Він зазначив, що станом на початок повномасштабних бойових дій довкола України знаходилось авіаційне угрупування у складі 700 літальних апаратів - 450 літаків та 250 вертольотів.

На сьогодні літаків у ворога близько 430 біля українських кордонів, але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 одиниць.

Станом на 16 серпня, в Україні ліквідували майже 44 000 супротивників і, зокрема, 196 ворожих вертольотів та 233 літаки.

ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?


Это все самолёты/вертолёты, которые есть у РФ?
Так считать неверно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:38

Очень интересное интервью Кулебы Гордону - https://gordonua.com/publications/kuleba-v-sentjabre-2021-go-v-gosdepe-nam-s-ermakom-skazali-nu-chto-rebjata-kopajte-transhei-1621358.html (текстовая версия).
Для желающих видео:


P.s. Starikan, там есть и о том, почему я думаю, что сегодня Зеленский лучше, чем Порошенко (в частности, на 1.08.30).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 сер, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22943
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:38

  ЛАД написав:
  prodigy написав:Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат на брифінгу.

Він зазначив, що станом на початок повномасштабних бойових дій довкола України знаходилось авіаційне угрупування у складі 700 літальних апаратів - 450 літаків та 250 вертольотів.

На сьогодні літаків у ворога близько 430 біля українських кордонів, але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 одиниць.

Станом на 16 серпня, в Україні ліквідували майже 44 000 супротивників і, зокрема, 196 ворожих вертольотів та 233 літаки.

ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?



Это все самолёты/вертолёты, которые есть у РФ?
Так считать неверно.


це тільки ті що біля кордонів нарахувала розвідка
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 16 сер, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 8315
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3033 раз.
Подякували: 2982 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?

Тут немає лінійної залежності.
По-перше, зараз вони втрачають значно менше - вчаться воювати.
По-друге, машини активно втрачають ресурс під час війни.
По-третє, незрозуміло, яка ситуація з випуском нових машин - можливо, вони його нарощують, можливо він падає через санкції.
По-четверте, недавно була мулька що знімають МіГ-21 з консервації.
По-пяте - незрозуміла ситуація з пілотами.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 16 сер, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:39

  mephala написав:есть суть русификации от русскоговорящих - когда законное требование обслуживать на украинском в Украине подвергается обструкции.
даже в Крыму, в котором я бывал до оккупации 6 месяцев в году, я такой дичи не встречал. На мову реагировали более чем спокойно, обслуживали конечно на русском и все смотрели орт. Так же и в Буковеле/Трускавце русским/польским/немецким мало кого удивишь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14423
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2067 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:42

  ЛАД написав:24.02 я Путина не слушал.
И не хочу терять время на его чушь и дальше.
Безглуздості не бачу.

Безглуздо називати Україну Антиросією.
Так само можна назвати СРСР - Антифашизмом. Чи Польшу - Антифашизською.
Ні. СРСР -це СРСР, а Польща це Польща. Польща воювала з фашистами не тому що була проти них, а тому що вони на неї напали.

Термін Антиросія - це маніпуляція РФ(напевно для внутрішнього користувача) щоб виправдати агресію. Логіка банально проста:
1. Україна - це Антиросія. (доказів тут нуль)
2. Раз так, її треба знищити. (це вже більш-менш логічно)
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3973
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2050205120522053>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100690
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2231)
16.08.2022 16:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.