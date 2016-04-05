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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2050205120522053
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:45

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?

Тут немає лінійної залежності.
По-перше, зараз вони втрачають значно менше - вчаться воювати.
По-друге, машини активно втрачають ресурс під час війни.
По-третє, незрозуміло, яка ситуація з випуском нових машин - можливо, вони його нарощують, можливо він падає через санкції.


це все так

якщо орки почнуть економити і взагалі не літати ,то більше буде в залишку

можна зробити висновок- вони були після значних поразок компенсувати свої втрати
на сьогодні у рашистів таж сама кількість , може втратили якість (немає су-35, або пілотам за 50-55)
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:46

У курців рф флешмоб ? ))

У Курській області підірвані дві опори ЛЕП, що живлять АЕС :shock:
У Ростовській області пожежа продовжує розростатися: площа пожежі збільшилася до 136 гектарів, людей масово евакуювали.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:01

  mephala написав:
  ЛАД написав:Вы, в таком случае, спорите с выдуманным противником и выдуманными Вами аргументами.


от я запомню этот пост и буду его лепить каждый раз как будут всплывать вопли от русскоговорящих. не хочу искать щас пост но из последнего как я уже написал было что клиента который возмутился что его обслуживают на языке оккупантов обозвали на ветке быдлом а девочку официанта нужно было пожалеть.

Эта совсем другая ситуация, не имеющая отношение к государственному языку.
Я бы оскорбился на заявление, что я говорю на "языке оккупантов".
Надоело. Последний раз - наши русскоязычные бойцы разговаривают на "языке оккупантов"?
Хватит совести сказать им это в глаза (о смелости не говорю :) )?
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:02

  vitaliian написав:
  mephala написав:есть суть русификации от русскоговорящих - когда законное требование обслуживать на украинском в Украине подвергается обструкции.
даже в Крыму, в котором я бывал до оккупации 6 месяцев в году, я такой дичи не встречал. На мову реагировали более чем спокойно, обслуживали конечно на русском и все смотрели орт. Так же и в Буковеле/Трускавце русским/польским/немецким мало кого удивишь.


гугл считает по другому
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsa0XN-9Jm-jcgJnfzCJdSkqHjcuZA:1660654802436&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiczN-ctcv5AhWFgSoKHZ9_CmMQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1280&bih=895&dpr=1
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:03

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих
кстати я вас совком больше не считаю, вы в моей системе ценностей - идеалист. Верите во всё хорошее.

Тов. ЛАД в мене викликає стійку асоціацію із "радянський лад".
Хоча тут вже нічого не поробиш. Я от проклацав якийсь тестик типу скілька вам років на предмет користування всякими гаджетами і до свого здивування, отримав практично точну відповідь, що зовсім не юнак. Особистість на 95% формується до 5 років і якесь переосмислення і т.д. крайньо складна справа. Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.
Ой+
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