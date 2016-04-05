prodigy написав:ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?
Тут немає лінійної залежності. По-перше, зараз вони втрачають значно менше - вчаться воювати. По-друге, машини активно втрачають ресурс під час війни. По-третє, незрозуміло, яка ситуація з випуском нових машин - можливо, вони його нарощують, можливо він падає через санкції.
це все так
якщо орки почнуть економити і взагалі не літати ,то більше буде в залишку
можна зробити висновок- вони були після значних поразок компенсувати свої втрати на сьогодні у рашистів таж сама кількість , може втратили якість (немає су-35, або пілотам за 50-55)
ЛАД написав:Вы, в таком случае, спорите с выдуманным противником и выдуманными Вами аргументами.
от я запомню этот пост и буду его лепить каждый раз как будут всплывать вопли от русскоговорящих. не хочу искать щас пост но из последнего как я уже написал было что клиента который возмутился что его обслуживают на языке оккупантов обозвали на ветке быдлом а девочку официанта нужно было пожалеть.
Эта совсем другая ситуация, не имеющая отношение к государственному языку. Я бы оскорбился на заявление, что я говорю на "языке оккупантов". Надоело. Последний раз - наши русскоязычные бойцы разговаривают на "языке оккупантов"? Хватит совести сказать им это в глаза (о смелости не говорю )?
mephala написав:есть суть русификации от русскоговорящих - когда законное требование обслуживать на украинском в Украине подвергается обструкции.
даже в Крыму, в котором я бывал до оккупации 6 месяцев в году, я такой дичи не встречал. На мову реагировали более чем спокойно, обслуживали конечно на русском и все смотрели орт. Так же и в Буковеле/Трускавце русским/польским/немецким мало кого удивишь.
ЛАД написав:реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих
кстати я вас совком больше не считаю, вы в моей системе ценностей - идеалист. Верите во всё хорошее.
Тов. ЛАД в мене викликає стійку асоціацію із "радянський лад". Хоча тут вже нічого не поробиш. Я от проклацав якийсь тестик типу скілька вам років на предмет користування всякими гаджетами і до свого здивування, отримав практично точну відповідь, що зовсім не юнак. Особистість на 95% формується до 5 років і якесь переосмислення і т.д. крайньо складна справа. Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.