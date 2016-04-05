prodigy написав:ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?
Тут немає лінійної залежності. По-перше, зараз вони втрачають значно менше - вчаться воювати. По-друге, машини активно втрачають ресурс під час війни. По-третє, незрозуміло, яка ситуація з випуском нових машин - можливо, вони його нарощують, можливо він падає через санкції. По-четверте, недавно була мулька що знімають МіГ-21 з консервації. По-пяте - незрозуміла ситуація з пілотами.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 16 сер, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:24.02 я Путина не слушал. И не хочу терять время на его чушь и дальше. Безглуздості не бачу.
Безглуздо називати Україну Антиросією. Так само можна назвати СРСР - Антифашизмом. Чи Польшу - Антифашизською. Ні. СРСР -це СРСР, а Польща це Польща. Польща воювала з фашистами не тому що була проти них, а тому що вони на неї напали.
Термін Антиросія - це маніпуляція РФ(напевно для внутрішнього користувача) щоб виправдати агресію. Логіка банально проста: 1. Україна - це Антиросія. (доказів тут нуль) 2. Раз так, її треба знищити. (це вже більш-менш логічно)
prodigy написав:ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?
Тут немає лінійної залежності. По-перше, зараз вони втрачають значно менше - вчаться воювати. По-друге, машини активно втрачають ресурс під час війни. По-третє, незрозуміло, яка ситуація з випуском нових машин - можливо, вони його нарощують, можливо він падає через санкції.
це все так
якщо орки почнуть економити і взагалі не літати ,то більше буде в залишку
можна зробити висновок- вони були після значних поразок компенсувати свої втрати на сьогодні у рашистів таж сама кількість , може втратили якість (немає су-35, або пілотам за 50-55)
ЛАД написав:реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих
кстати я вас совком больше не считаю, вы в моей системе ценностей - идеалист. Верите во всё хорошее.
Тов. ЛАД в мене викликає стійку асоціацію із "радянський лад". Хоча тут вже нічого не поробиш. Я от проклацав якийсь тестик типу скілька вам років на предмет користування всякими гаджетами і до свого здивування, отримав практично точну відповідь, що зовсім не юнак. Особистість на 95% формується до 5 років і якесь переосмислення і т.д. крайньо складна справа. Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.
ЛАД написав:24.02 я Путина не слушал. И не хочу терять время на его чушь и дальше. Безглуздості не бачу.
Безглуздо називати Україну Антиросією. Так само можна назвати СРСР - Антифашизмом. Чи Польшу - Антифашизською. Ні. СРСР -це СРСР, а Польща це Польща. Польща воювала з фашистами не тому що була проти них, а тому що вони на неї напали.
Термін Антиросія - це маніпуляція РФ(напевно для внутрішнього користувача) щоб виправдати агресію. Логіка банально проста: 1. Україна - це Антиросія. (доказів тут нуль) 2. Раз так, її треба знищити. (це вже більш-менш логічно)
Вы тоже читать разучились? Я где-то писал, что "Україна - це Антиросія"? Вот что написал я:
А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия.
Вы разницу не видите? Если нет, то я напрасно недавно порадовался по Вашему поводу.
ЛАД написав:реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих
кстати я вас совком больше не считаю, вы в моей системе ценностей - идеалист. Верите во всё хорошее.
Тов. ЛАД в мене викликає стійку асоціацію із "радянський лад". Хоча тут вже нічого не поробиш. Я от проклацав якийсь тестик типу скілька вам років на предмет користування всякими гаджетами і до свого здивування, отримав практично точну відповідь, що зовсім не юнак. Особистість на 95% формується до 5 років і якесь переосмислення і т.д. крайньо складна справа. Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.
Как Вы собираетесь возвращать Крым (и ЛДНР), называя его жителей "крысчанами"? Тут 2 варианта - или не собираетесь возвращать вообще, или намерены использовать сталинские методы (выселение, тюрьмы, расстрелы). И "якщо не буде деокупації", то можно не особо интересоваться мнениями и настроениями там, бо ми нічого не отримаємо.
Так что Вы там рассказываете о "радянський лад"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 сер, 2022 15:30, всього редагувалось 1 раз.