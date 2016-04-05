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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20502051205220532054>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:38

Очень интересное интервью Кулебы Гордону - https://gordonua.com/publications/kuleba-v-sentjabre-2021-go-v-gosdepe-nam-s-ermakom-skazali-nu-chto-rebjata-kopajte-transhei-1621358.html (текстовая версия).
Для желающих видео:


P.s. Starikan, там есть и о том, почему я думаю, что сегодня Зеленский лучше, чем Порошенко (в частности, на 1.08.30).
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 сер, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:38

  ЛАД написав:
  prodigy написав:Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат на брифінгу.

Він зазначив, що станом на початок повномасштабних бойових дій довкола України знаходилось авіаційне угрупування у складі 700 літальних апаратів - 450 літаків та 250 вертольотів.

На сьогодні літаків у ворога близько 430 біля українських кордонів, але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 одиниць.

Станом на 16 серпня, в Україні ліквідували майже 44 000 супротивників і, зокрема, 196 ворожих вертольотів та 233 літаки.

ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?



Это все самолёты/вертолёты, которые есть у РФ?
Так считать неверно.


це тільки ті що біля кордонів нарахувала розвідка
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 16 сер, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?

Тут немає лінійної залежності.
По-перше, зараз вони втрачають значно менше - вчаться воювати.
По-друге, машини активно втрачають ресурс під час війни.
По-третє, незрозуміло, яка ситуація з випуском нових машин - можливо, вони його нарощують, можливо він падає через санкції.
По-четверте, недавно була мулька що знімають МіГ-21 з консервації.
По-пяте - незрозуміла ситуація з пілотами.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 16 сер, 2022 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:42

  ЛАД написав:24.02 я Путина не слушал.
И не хочу терять время на его чушь и дальше.
Безглуздості не бачу.

Безглуздо називати Україну Антиросією.
Так само можна назвати СРСР - Антифашизмом. Чи Польшу - Антифашизською.
Ні. СРСР -це СРСР, а Польща це Польща. Польща воювала з фашистами не тому що була проти них, а тому що вони на неї напали.

Термін Антиросія - це маніпуляція РФ(напевно для внутрішнього користувача) щоб виправдати агресію. Логіка банально проста:
1. Україна - це Антиросія. (доказів тут нуль)
2. Раз так, її треба знищити. (це вже більш-менш логічно)
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:45

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:ще рік війни щоб знищити решту літаків/вертольотів?

Тут немає лінійної залежності.
По-перше, зараз вони втрачають значно менше - вчаться воювати.
По-друге, машини активно втрачають ресурс під час війни.
По-третє, незрозуміло, яка ситуація з випуском нових машин - можливо, вони його нарощують, можливо він падає через санкції.


це все так

якщо орки почнуть економити і взагалі не літати ,то більше буде в залишку

можна зробити висновок- вони були після значних поразок компенсувати свої втрати
на сьогодні у рашистів таж сама кількість , може втратили якість (немає су-35, або пілотам за 50-55)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:46

У курців рф флешмоб ? ))

У Курській області підірвані дві опори ЛЕП, що живлять АЕС :shock:
У Ростовській області пожежа продовжує розростатися: площа пожежі збільшилася до 136 гектарів, людей масово евакуювали.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:03

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих
кстати я вас совком больше не считаю, вы в моей системе ценностей - идеалист. Верите во всё хорошее.

Тов. ЛАД в мене викликає стійку асоціацію із "радянський лад".
Хоча тут вже нічого не поробиш. Я от проклацав якийсь тестик типу скілька вам років на предмет користування всякими гаджетами і до свого здивування, отримав практично точну відповідь, що зовсім не юнак. Особистість на 95% формується до 5 років і якесь переосмислення і т.д. крайньо складна справа. Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:11

  fler написав:У Курській області підірвані дві опори ЛЕП, що живлять АЕС :shock:

В Курской области неизвестные взорвали железнодорожные пути
Но по этому пути курсируют маневровые и грузовые поезда

Шото происходит ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:14

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:24.02 я Путина не слушал.
И не хочу терять время на его чушь и дальше.
Безглуздості не бачу.

Безглуздо називати Україну Антиросією.
Так само можна назвати СРСР - Антифашизмом. Чи Польшу - Антифашизською.
Ні. СРСР -це СРСР, а Польща це Польща. Польща воювала з фашистами не тому що була проти них, а тому що вони на неї напали.

Термін Антиросія - це маніпуляція РФ(напевно для внутрішнього користувача) щоб виправдати агресію. Логіка банально проста:
1. Україна - це Антиросія. (доказів тут нуль)
2. Раз так, її треба знищити. (це вже більш-менш логічно)

Вы тоже читать разучились?
Я где-то писал, что "Україна - це Антиросія"?
Вот что написал я:
А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия.

Вы разницу не видите? Если нет, то я напрасно недавно порадовался по Вашему поводу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:23

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих
кстати я вас совком больше не считаю, вы в моей системе ценностей - идеалист. Верите во всё хорошее.

Тов. ЛАД в мене викликає стійку асоціацію із "радянський лад".
Хоча тут вже нічого не поробиш. Я от проклацав якийсь тестик типу скілька вам років на предмет користування всякими гаджетами і до свого здивування, отримав практично точну відповідь, що зовсім не юнак. Особистість на 95% формується до 5 років і якесь переосмислення і т.д. крайньо складна справа. Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.

Как Вы собираетесь возвращать Крым (и ЛДНР), называя его жителей "крысчанами"?
Тут 2 варианта - или не собираетесь возвращать вообще, или намерены использовать сталинские методы (выселение, тюрьмы, расстрелы).
И "якщо не буде деокупації", то можно не особо интересоваться мнениями и настроениями там, бо ми нічого не отримаємо.

Так что Вы там рассказываете о "радянський лад"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 сер, 2022 15:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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  #<1 ... 20502051205220532054>
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