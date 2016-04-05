А 2 октября того же 2012 года на сайте журнала "Однако", издававшегося нынешним пресс-секретарем "Роснефти" Михаилом Леонтьевым, появилась колонка историка, политконсультанта и писателя-фантаста Льва Вершинина "США нужна анти-Россия. А никаких Украин не надо"
ЛАД Так - багато російськомовних на фронті , але Ви помиляєтеся , коли кажете , що не звертають увагу . Із останнього про це Положинський : Серед військових, які захищають свою країну багато російськомовних українців. На фронті вони спілкуються українською мовою, однак у стресових ситуаціях можуть перейти на російську, чим наражають себе на небезпеку... ... під час переговорів щодо зв'язку військові розмовляють українською мовою. Втім, бувають моменти, коли у стресовій ситуації хтось переходить на російську і це викликає підозру. https://tsn.ua/ato/polozhinskiy-rozpovi ... 27961.html
vitaliian написав:Нужно так же понимать позицию Европы, там не запрещают русские соцсети и русский язык,
Серьозно А хто закрив російський відділ росТВ ? Хто починає забороняти видавати туристичні візи просто на підставі того що в тебе російський паспорт.. І так далі і тому подібне Тому Перше - збийтесь з брехні що вас примушують...вас заохочують - а це дві великі різниці Друге - збийтесь з брехні що росію не стирають з економічно/політичної карти світу - стирають і санкції і заборона на спільний бізнес...і підстава всього одна - контролюючий пакет в російського громадянина - век цей бізнес з Європи...
Но по этому пути курсируют маневровые и грузовые поезда
Шото происходит ...
"4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны", – заявили в ФСБ РФ. (Тричі не помітили? Гарна охорона об'єкта!) Курская АЭС расположена на берегу реки Сейм в 40 километрах от города. На ней установлены реакторы РБМК-1000, аналогичные тем, что работали на Чернобыльской станции. Мощность станции после вывода из эксплуатации первого блока – 2775 МВт. Отключение АЭС от внешней сети потенциально может привести к аварийной остановке работы блоков. https://ru.krymr.com/a/news-rossiya-fsb ... 91142.html
budivelnik написав:....... Так от Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії.... А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...
budivelnik написав:гетьманцев це пояснює детінізацією... я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець , знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року... Так щоб всі зрозуміли Податкова - зменшилась і не шастає Міські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майно Пенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...
А люди без тиску зовні - прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу...
"Фантастика в следующем зале"
Слухай ти , совкодрочер... Ти й далі стверджуєш що у нас раби воюють?І бізнес САМОСТІЙНО без ПРИМУСУ і вказівок згори платить більше?
vitaliian написав:Нужно так же понимать позицию Европы, там не запрещают русские соцсети и русский язык,
Серьозно А хто закрив російський відділ росТВ ? Хто починає забороняти видавати туристичні візи просто на підставі того що в тебе російський паспорт.. І так далі і тому подібне Тому Перше - збийтесь з брехні що вас примушують...вас заохочують - а це дві великі різниці Друге - збийтесь з брехні що росію не стирають з економічно/політичної карти світу - стирають і санкції і заборона на спільний бізнес...і підстава всього одна - контролюючий пакет в російського громадянина - век цей бізнес з Європи...
Этот vitaliian сломался на мелочах, несите другого
fler написав:4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны",
А є ще така інфа від Берези:
Тот случай, когда мудак Лещенко постит российский фейк, на базе которого русня будет потом проводить параллели с Запорожской АЭС. Но Лещ слишком туп и хочет хайпа.