budivelnik написав:

знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року

прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу

гетьманцев це пояснює детінізацією...я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець ,...Так щоб всі зрозумілиПодаткова - зменшилась і не шастаєМіські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майноПенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...А люди без тиску зовні -...