RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2051205220532054>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:26

  ЛАД написав:
А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия.


ЛАД, ты так спалился, что даже представить себе невозможно
Лучше бы тебе эту тему закрыть, а не выкручиваться

Украина, как Антироссия - это нарратив российской пропаганды уже много лет
Владимир Путин написал статью про проект "анти-России". Откуда взялось это понятие?
А 2 октября того же 2012 года на сайте журнала "Однако", издававшегося нынешним пресс-секретарем "Роснефти" Михаилом Леонтьевым, появилась колонка историка, политконсультанта и писателя-фантаста Льва Вершинина "США нужна анти-Россия. А никаких Украин не надо"

Мураев: Украина была нужна США, как проект "Антироссия"
Мы были интересными для США, как проект "Антироссия"и пока поднимали ставки, накалялась ситуация ровно до встречи Путина с Байденом
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7063
З нами з: 31.08.09
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 15:32

  ЛАД написав:или намерены использовать сталинские методы (выселение, тюрьмы, расстрелы).

  ЛАД написав:Так что Вы там рассказываете о "радянський лад"?

Это и есть радянський ЛАД - выселение, тюрьмы, расстрелы
Ты сам проговорился

А других методов не видишь ?
Тем более, что в Крыму есть как и крымчане, так и крысчане, которые заехали туда после 2014 года
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7063
З нами з: 31.08.09
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:06

  ЛАД написав:Я где-то писал, что "Україна - це Антиросія"?
Вот что написал я:
А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия.

Вы разницу не видите? Если нет, то я напрасно недавно порадовался по Вашему поводу.

Не бачу.
Так те саме сказав пу, майже слово в слово: "на Україні будують антиросію".
Будують, будують і колись збудуть. Тобто колись буде: Україна = Антиросія. Все. Треба воювати щоб цього не сталось.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3974
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:13

ЛАД
Так - багато російськомовних на фронті , але Ви помиляєтеся , коли кажете , що не звертають увагу . Із останнього про це Положинський :
Серед військових, які захищають свою країну багато російськомовних українців. На фронті вони спілкуються українською мовою, однак у стресових ситуаціях можуть перейти на російську, чим наражають себе на небезпеку...
... під час переговорів щодо зв'язку військові розмовляють українською мовою. Втім, бувають моменти, коли у стресовій ситуації хтось переходить на російську і це викликає підозру.
https://tsn.ua/ato/polozhinskiy-rozpovi ... 27961.html
Puente
 
Повідомлень: 3592
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:25

змушують не дорівнює заохочують

  vitaliian написав:Нужно так же понимать позицию Европы, там не запрещают русские соцсети и русский язык,
Серьозно
А хто закрив російський відділ росТВ ?
Хто починає забороняти видавати туристичні візи просто на підставі того що в тебе російський паспорт..
І так далі і тому подібне
Тому
Перше - збийтесь з брехні що вас примушують...вас заохочують - а це дві великі різниці
Друге - збийтесь з брехні що росію не стирають з економічно/політичної карти світу - стирають і санкції і заборона на спільний бізнес...і підстава всього одна - контролюючий пакет в російського громадянина - век цей бізнес з Європи...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25869
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:29

  Puente написав:ЛАД
Так - багато російськомовних на фронті , але Ви помиляєтеся , коли кажете , що не звертають увагу . Із останнього про це Положинський :

До речі, ЛАД
Положинський - на передовій
Тарас Тополя (Антитіла) - на передовій, як парамедик
Хливнюк (Бумбокс) - в ТРО. А исполнил много песен на российском языке

А де Лисий Кошовий ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7063
З нами з: 31.08.09
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:29

Цікаві подробиці

  pesikot написав:
  fler написав:У Курській області підірвані дві опори ЛЕП, що живлять АЕС :shock:

В Курской области неизвестные взорвали железнодорожные пути
Но по этому пути курсируют маневровые и грузовые поезда

Шото происходит ...


"4, 9 и 12 августа 2022 г. :shock: в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны", – заявили в ФСБ РФ. (Тричі не помітили? Гарна охорона об'єкта!)
Курская АЭС расположена на берегу реки Сейм в 40 километрах от города. На ней установлены реакторы РБМК-1000, аналогичные тем, что работали на Чернобыльской станции. Мощность станции после вывода из эксплуатации первого блока – 2775 МВт. Отключение АЭС от внешней сети потенциально может привести к аварийной остановке работы блоков. https://ru.krymr.com/a/news-rossiya-fsb ... 91142.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3146
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:30

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
Так от
Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії....
А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...
Если не сложно, приведите. пожалуйста, цифры.

https://finbalance.com.ua/news/dps-obsyah-podatkovikh-nadkhodzhen-u-derzhavniy-i-mistsevi-byudzheti-za-traven---106-mlrd-hrn
Державна податкова служба інформує,
що в січні – травні 2022 року до зведеного бюджету надійшло 450,7 млрд грн за платежами, що контролюються ДПС. Як зазначається,
це на 75,4 млрд грн, або 20,1% більше, ніж у січні-травні 2021 року.
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:гетьманцев це пояснює детінізацією...
я пояснюю , що кожен маленький і велики Українець , знаючи що його партнер/або конкурент по бізнесу - пішов захищати Україну - САМОСТІЙНО підняв виплати податків мінімум на +30% до рівня попереднього року...
Так щоб всі зрозуміли
Податкова - зменшилась і не шастає
Міські/райради - дозволили не сплачувати орендні платежі за майно
Пенсійний дозволив не сплачувати внески в ПФ...

А люди без тиску зовні - прийняли рішення заплатити за себе і того хто пішов боронити Державу...
"Фантастика в следующем зале"
Слухай ти , совкодрочер...
Ти й далі стверджуєш що у нас раби воюють?І бізнес САМОСТІЙНО без ПРИМУСУ і вказівок згори платить більше?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25869
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:30

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:Нужно так же понимать позицию Европы, там не запрещают русские соцсети и русский язык,
Серьозно
А хто закрив російський відділ росТВ ?
Хто починає забороняти видавати туристичні візи просто на підставі того що в тебе російський паспорт..
І так далі і тому подібне
Тому
Перше - збийтесь з брехні що вас примушують...вас заохочують - а це дві великі різниці
Друге - збийтесь з брехні що росію не стирають з економічно/політичної карти світу - стирають і санкції і заборона на спільний бізнес...і підстава всього одна - контролюючий пакет в російського громадянина - век цей бізнес з Європи...

Этот vitaliian сломался на мелочах, несите другого :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7063
З нами з: 31.08.09
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны",

А є ще така інфа від Берези:
Тот случай, когда мудак Лещенко постит российский фейк, на базе которого русня будет потом проводить параллели с Запорожской АЭС. Но Лещ слишком туп и хочет хайпа.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 344
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2051205220532054>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461493
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (730)
16.08.2022 17:33
Ринок ОВДП (3495)
16.08.2022 17:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.