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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2052205320542055>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как Вы собираетесь возвращать Крым (и ЛДНР), называя его жителей "крысчанами"?
Перше - тих кого ми називаємо крисьчанами ..на момент нашого входу в Крим вже не буде вживих..вони доблесно подохнуть під знаменами окупувавшої їх педерації
Друге - спосіб асиміляції ОРДЛО і Криму - я вже описував раніше..
Внаслідок того що пуйло загнав в свої збройні сили практично усіх здорових мужчин віком в 18-60 років..і всіх їх використовує нарівні з бурятами/дагестанцями - як гарматне мясо..то на момент входу ЗСУ в Крим і ОРДЛО..там практично не буде тих з ким зможуть завязати стосунки тамтешні жінки...
І тому навіть такий стійкий ватник як ви -повинен зрозуміти - дитина одружена в шлюбі з Українським Патріотом( а других мужиків на території ОРДЛО і Криму там не буде) - якою мовою буде говорити і яка в неї буде національність..

Так що це пуйлу з вами треба концтабори антиросії...а ми спокійненько/тихенько....а своє отримаєм.
Нагадати слова Дудаєва про українців яких не можна злити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:50

  kulikrom написав:
  pesikot написав:это нарратив российской пропаганды уже много лет

якщо замінити іноземне "анти" на більш звучніше рідне "не" то багато років, це з 2003 року в редакції Л.Кучми

Ну ні, це різні поняття.
"не росія" - це означає що ми інші. Що ми не один народ, що у нас інша культура, інша мова і т.д. Він дійсно існує з часі Кучми, сьогодні вже не актуальний(в Україні).
"антиросія" - це означає що ми проти росії, що ми вороги росії, що ми категорично проти всього російського. Цей норатив існує недавно. Активно використовується(на росії) десь рік, не більше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 16:58

andrijk777 дякую, розтлумачили.
Ще б щодо цього, можливо й на це знаєте вірну відповідь:
  V2 написав:У Росіян немає жодного великого поета, який би готовий був відмовитися від цієї імперськості, від бажання пригнобити українців.

це теж потрібно просто приймати як аксіому в поточний час?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:03

Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

росіяни хочуть напасти з півночі – по обидва боки від Києва. Частина сил мала рухатися на схід від столиці через українське місто Чернігів, а інша частина – обійти Київ із заходу, просуваючись на південь із Білорусі через природний "коридор" між "Зоною відчуження" та болотистою місцевістю довкола Чорнобильської АЕС. Атака мала відбутися взимку, щоб земля стала твердою і могли пройти танки.

Взявши Київ у кільце, російські війська планували захопити столицю за 3-4 дні. Російський спецназ мав знайти і усунути президента Володимира Зеленського (вбивши його, якщо буде потрібно) і встановити дружній Кремлю маріонетковий уряд.

Окремо російські війська мали прийти зі сходу і пройти через центральну Україну до Дніпра, а війська з Криму зайняли південно-східне узбережжя. Ці дії, за планом Кремля, могли тривати кілька тижнів.

Після паузи для перегрупування та переозброєння, росіяни мали рушити на захід, до лінії північ-південь, що простягалася від Молдови до західної Білорусі, залишивши на заході залишки української держави – територію, яка, за розрахунками Путіна, була населена невиправними неонацистськими русофобами.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/16/7363509/
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:06

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.

Как Вы собираетесь возвращать Крым (и ЛДНР), называя его жителей "крысчанами"?

Я для початку хотів би декопуції свіжеокупованих територій, бо якщо затягнеться, то буде вирощено достатньо багато ворогів, наприклад:
В Мариуполе были отмечены отряды Юнармии. https://news.obozrevatel.com/tv/putiniu ... ol-mp4.htm

Такий сенс мого речення, що вище.
В Криму у 2011 р. їздив вздовж і впоперек, спілкувався українською, молодь також намагалась говорити українською, старші ні, але і проблеми не виникало. Якби не попали під рашу, зараз тим більше не було проблем. Зараз бачу найбільш ворожий прошарок до України саме в Криму та дирах, при певній байдужості москвичів та петербуржців.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:10

  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:16

  kulikrom написав:andrijk777 дякую, розтлумачили.
Ще б щодо цього, можливо й на це знаєте вірну відповідь:
  V2 написав:У Росіян немає жодного великого поета, який би готовий був відмовитися від цієї імперськості, від бажання пригнобити українців.

це теж потрібно просто приймати як аксіому в поточний час?

Нажаль в поетах не розбираюсь від слова зовсім. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:16

там же

  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

Если бы власти заранее предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы Украину за три дня. Это посеяло бы хаос в обществе.

Другое дело – когда хаос контролируем и это военное положение.

"Если бы мы это сообщили (о подготовке России ко вторжению – ред.) – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 млрд долл. в месяц с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня", – выразил убеждение президент.

"Я не говорю, чья это была идея, но в общем наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – объяснил Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Washington Post.
https://tsn.ua/ru/ato/oni-by-nas-zahvat ... 35833.html


На авиабазе под Симферополем, где прозвучали взрывы, находились 24 российских самолета — Bellingcat

12 самолетов Су-24М и еще 12 самолетов Су-25СМ.
https://tsn.ua/ru/ato/na-aviabaze-pod-s ... 35740.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:18

  pesikot написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

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Пардон. Не наша, а ваша.
Ми за таку гиdoty не голосовали 😄
beee
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  beee написав:
  pesikot написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне

Пардон. Не наша, а ваша.
Ми за таку гиdoty не голосовали 😄

73%, а как не спросишь - никто не голосовал :lol:
alfredhaos
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