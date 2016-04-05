pesikot написав:это нарратив российской пропаганды уже много лет
якщо замінити іноземне "анти" на більш звучніше рідне "не" то багато років, це з 2003 року в редакції Л.Кучми
Ну ні, це різні поняття. "не росія" - це означає що ми інші. Що ми не один народ, що у нас інша культура, інша мова і т.д. Він дійсно існує з часі Кучми, сьогодні вже не актуальний(в Україні). "антиросія" - це означає що ми проти росії, що ми вороги росії, що ми категорично проти всього російського. Цей норатив існує недавно. Активно використовується(на росії) десь рік, не більше.
Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну
США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.
росіяни хочуть напасти з півночі – по обидва боки від Києва. Частина сил мала рухатися на схід від столиці через українське місто Чернігів, а інша частина – обійти Київ із заходу, просуваючись на південь із Білорусі через природний "коридор" між "Зоною відчуження" та болотистою місцевістю довкола Чорнобильської АЕС. Атака мала відбутися взимку, щоб земля стала твердою і могли пройти танки.
Взявши Київ у кільце, російські війська планували захопити столицю за 3-4 дні. Російський спецназ мав знайти і усунути президента Володимира Зеленського (вбивши його, якщо буде потрібно) і встановити дружній Кремлю маріонетковий уряд.
Окремо російські війська мали прийти зі сходу і пройти через центральну Україну до Дніпра, а війська з Криму зайняли південно-східне узбережжя. Ці дії, за планом Кремля, могли тривати кілька тижнів.
Після паузи для перегрупування та переозброєння, росіяни мали рушити на захід, до лінії північ-південь, що простягалася від Молдови до західної Білорусі, залишивши на заході залишки української держави – територію, яка, за розрахунками Путіна, була населена невиправними неонацистськими русофобами. https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/16/7363509/
Такий сенс мого речення, що вище. В Криму у 2011 р. їздив вздовж і впоперек, спілкувався українською, молодь також намагалась говорити українською, старші ні, але і проблеми не виникало. Якби не попали під рашу, зараз тим більше не було проблем. Зараз бачу найбільш ворожий прошарок до України саме в Криму та дирах, при певній байдужості москвичів та петербуржців.
jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну
Если бы власти заранее предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы Украину за три дня. Это посеяло бы хаос в обществе.
Другое дело – когда хаос контролируем и это военное положение.
"Если бы мы это сообщили (о подготовке России ко вторжению – ред.) – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 млрд долл. в месяц с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня", – выразил убеждение президент.
"Я не говорю, чья это была идея, но в общем наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – объяснил Зеленский