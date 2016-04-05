Если бы власти заранее предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы Украину за три дня. Это посеяло бы хаос в обществе.
Другое дело – когда хаос контролируем и это военное положение.
"Если бы мы это сообщили (о подготовке России ко вторжению – ред.) – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 млрд долл. в месяц с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня", – выразил убеждение президент.
"Я не говорю, чья это была идея, но в общем наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – объяснил Зеленский
Президент України хороший казкар, і дехто в ці казки вірить.
Ось я собі уявляю картину: Зе говорить що напад точно буде і мільйони українців зриваються і в паніці біжать на Захід. Все залишають і біжать. Кругом ХАОС, перевернуті машини, пусті будинки, які поросли бур'янами. Причому біжать не день не два, а чотири місяці біжать(від жовтня до лютого)! За 4 місяці безперервного бігу і хаосу на Україні залишається тільки Зе і Єрмак, які вже не в змозі боронити неньку Україну. Але Зе все-рівно героїчно гине в бою від кулі псковського десантника. Завіса.
Але Зе - стратег. Не посіяв паніки, все знав, все передбачив, все прорахував. Заощадив 7 лярдів для України особисто! Якщо б не він і його героїчно-стратегічне рішення не сіяти паніки - захопили б нас за 3 дні!! На 4 день москалі б вже брали Львів.