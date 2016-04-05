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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 сер, 2022 17:53
В Крыму опять "головотяпство". Патриоты РФ в истерике
Всё идёт по плану ...
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pesikot
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Додано: Вів 16 сер, 2022 18:01
pesikot написав:
Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное
То где же эти 73% ?
Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.
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Starikan
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Додано: Вів 16 сер, 2022 18:08
Starikan написав: pesikot написав:
Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное
То где же эти 73% ?
Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.
Пан beee на "уставшие и отчаявшиеся" не слишком похож
На вруна - похож
Но он выдал себя, он голосовал, а сейчас целку включил, мол ничего не было, я не виноватая. Откаты ему противны, но в касу столько, а сверху наликом ещё больше
Кому он это задвигает
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pesikot
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