RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2052205320542055
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Крыму опять "головотяпство". Патриоты РФ в истерике


Всё идёт по плану ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 31.08.09
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:01

  pesikot написав: Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)

Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18848
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2432 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:08

  Starikan написав:
  pesikot написав: Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)

Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.

Пан beee на "уставшие и отчаявшиеся" не слишком похож
На вруна - похож

Но он выдал себя, он голосовал, а сейчас целку включил, мол ничего не было, я не виноватая. Откаты ему противны, но в касу столько, а сверху наликом ещё больше

Кому он это задвигает
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 31.08.09
Подякував: 489 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 2052205320542055
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100696
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461501
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3590
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3496)
16.08.2022 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.