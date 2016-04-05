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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2052205320542055>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:10

  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:16

  kulikrom написав:andrijk777 дякую, розтлумачили.
Ще б щодо цього, можливо й на це знаєте вірну відповідь:
  V2 написав:У Росіян немає жодного великого поета, який би готовий був відмовитися від цієї імперськості, від бажання пригнобити українців.

це теж потрібно просто приймати як аксіому в поточний час?

Нажаль в поетах не розбираюсь від слова зовсім. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:16

там же

  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

Если бы власти заранее предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы Украину за три дня. Это посеяло бы хаос в обществе.

Другое дело – когда хаос контролируем и это военное положение.

"Если бы мы это сообщили (о подготовке России ко вторжению – ред.) – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 млрд долл. в месяц с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня", – выразил убеждение президент.

"Я не говорю, чья это была идея, но в общем наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – объяснил Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Washington Post.
https://tsn.ua/ru/ato/oni-by-nas-zahvat ... 35833.html


На авиабазе под Симферополем, где прозвучали взрывы, находились 24 российских самолета — Bellingcat

12 самолетов Су-24М и еще 12 самолетов Су-25СМ.
https://tsn.ua/ru/ato/na-aviabaze-pod-s ... 35740.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 сер, 2022 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:18

  pesikot написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне

Пардон. Не наша, а ваша.
Ми за таку гиdoty не голосовали 😄
beee
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:18

  beee написав:
  pesikot написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне

Пардон. Не наша, а ваша.
Ми за таку гиdoty не голосовали 😄

73%, а как не спросишь - никто не голосовал :lol:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:24

  beee написав:
  pesikot написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне

Пардон. Не наша, а ваша.
Ми за таку гиdoty не голосовали 😄

beee, вы шото попутали
Я тут "порохобот"

А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 16 сер, 2022 17:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:34

  vitaliian написав:
Если бы власти заранее предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы Украину за три дня. Это посеяло бы хаос в обществе.

Другое дело – когда хаос контролируем и это военное положение.

"Если бы мы это сообщили (о подготовке России ко вторжению – ред.) – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 млрд долл. в месяц с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня", – выразил убеждение президент.

"Я не говорю, чья это была идея, но в общем наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – объяснил Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Washington Post.
https://tsn.ua/ru/ato/oni-by-nas-zahvat ... 35833.html


Президент України хороший казкар, і дехто в ці казки вірить.

Ось я собі уявляю картину: Зе говорить що напад точно буде і мільйони українців зриваються і в паніці біжать на Захід. Все залишають і біжать. Кругом ХАОС, перевернуті машини, пусті будинки, які поросли бур'янами. :D
Причому біжать не день не два, а чотири місяці біжать(від жовтня до лютого)! За 4 місяці безперервного бігу і хаосу на Україні залишається тільки Зе і Єрмак, які вже не в змозі боронити неньку Україну. Але Зе все-рівно героїчно гине в бою від кулі псковського десантника. Завіса.

Але Зе - стратег. Не посіяв паніки, все знав, все передбачив, все прорахував. Заощадив 7 лярдів для України особисто!
Якщо б не він і його героїчно-стратегічне рішення не сіяти паніки - захопили б нас за 3 дні!! На 4 день москалі б вже брали Львів.

Слава нашому найвеличнішому Головнокомандувачу України!!!
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 16 сер, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Крыму опять "головотяпство". Патриоты РФ в истерике


Всё идёт по плану ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:01

  pesikot написав: Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)

Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:08

  Starikan написав:
  pesikot написав: Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)

Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.

Пан beee на "уставшие и отчаявшиеся" не слишком похож
На вруна - похож

Но он выдал себя, он голосовал, а сейчас целку включил, мол ничего не было, я не виноватая. Откаты ему противны, но в касу столько, а сверху наликом ещё больше

Кому он это задвигает
pesikot
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