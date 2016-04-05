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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2052205320542055
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:41

https://antikor.com.ua/articles/567456- ... nk_grabili
во время войны сотрудники СБУ обокрали депозитные ячейки Альфа-Банка.Украли до 10 млн баксов за раз.

И вот тоже идея власти новая.Что нужно чтобы поднять пенсии пенсионерам.Да всё просто - кто -то должен взять шефство на д каким-то пенсионером и донатить его.Будет закон. :lol:
https://antikor.com.ua/articles/567529- ... itj_pensii
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:14

За сутки с оккупированного Крымского полуострова по Керченскому мосту в Россию выехало практически 40 тысяч автомобилей с туристами и членами семей оккупантов. Это — суточный рекорд трафика, сообщает "Радио Свобода".
https://t.me/ressentiment_channel/29174

видео с симферопольского ж/д вокзала
https://t.me/ressentiment_channel/29168

видео из села майское
https://t.me/chp_simferopol/4381
https://t.me/chp_simferopol/4374

тем временем в Одессе проходит испытание новый автомобиль амфибия
https://t.me/stranaua/58151
https://t.me/stranaua/58112
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:34

  pesikot написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне

Почитайте свіженьке інтерв"ю Кулеби Гордону ( тут хтось на відео давав посилання , але мені стільки часу слухати немає бажання , а на сайті є друкований варіант ) - там якраз про це все є ...
А на сайті тут переважна більшість - або триндюки-патріоти диванні , або ватники замасковані - так що нічого тут дуже комусь розповідат - хто хороший , а хто не дуже .
Долярчик воює реально , а його критикани і далі свистять щось про когось ...
Puente
 
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