pesikot написав: jump написав:
Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну
США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.
Так отож, казали всі
А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне
Почитайте свіженьке інтерв"ю Кулеби Гордону ( тут хтось на відео давав посилання , але мені стільки часу слухати немає бажання , а на сайті є друкований варіант ) - там якраз про це все є ...
А на сайті тут переважна більшість - або триндюки-патріоти диванні , або ватники замасковані - так що нічого тут дуже комусь розповідат - хто хороший , а хто не дуже .
Долярчик воює реально , а його критикани і далі свистять щось про когось ...