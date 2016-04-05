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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2052205320542055>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:34

  vitaliian написав:
Если бы власти заранее предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы Украину за три дня. Это посеяло бы хаос в обществе.

Другое дело – когда хаос контролируем и это военное положение.

"Если бы мы это сообщили (о подготовке России ко вторжению – ред.) – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 млрд долл. в месяц с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня", – выразил убеждение президент.

"Я не говорю, чья это была идея, но в общем наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – объяснил Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Washington Post.
https://tsn.ua/ru/ato/oni-by-nas-zahvat ... 35833.html


Президент України хороший казкар, і дехто в ці казки вірить.

Ось я собі уявляю картину: Зе говорить що напад точно буде і мільйони українців зриваються і в паніці біжать на Захід. Все залишають і біжать. Кругом ХАОС, перевернуті машини, пусті будинки, які поросли бур'янами. :D
Причому біжать не день не два, а чотири місяці біжать(від жовтня до лютого)! За 4 місяці безперервного бігу і хаосу на Україні залишається тільки Зе і Єрмак, які вже не в змозі боронити неньку Україну. Але Зе все-рівно героїчно гине в бою від кулі псковського десантника. Завіса.

Але Зе - стратег. Не посіяв паніки, все знав, все передбачив, все прорахував. Заощадив 7 лярдів для України особисто!
Якщо б не він і його героїчно-стратегічне рішення не сіяти паніки - захопили б нас за 3 дні!! На 4 день москалі б вже брали Львів.

Слава нашому найвеличнішому Головнокомандувачу України!!!
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 16 сер, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Крыму опять "головотяпство". Патриоты РФ в истерике


Всё идёт по плану ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:01

  pesikot написав: Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)

Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:08

  Starikan написав:
  pesikot написав: Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)

Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.

Пан beee на "уставшие и отчаявшиеся" не слишком похож
На вруна - похож

Но он выдал себя, он голосовал, а сейчас целку включил, мол ничего не было, я не виноватая. Откаты ему противны, но в касу столько, а сверху наликом ещё больше

Кому он это задвигает
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 18:41

https://antikor.com.ua/articles/567456- ... nk_grabili
во время войны сотрудники СБУ обокрали депозитные ячейки Альфа-Банка.Украли до 10 млн баксов за раз.

И вот тоже идея власти новая.Что нужно чтобы поднять пенсии пенсионерам.Да всё просто - кто -то должен взять шефство на д каким-то пенсионером и донатить его.Будет закон. :lol:
https://antikor.com.ua/articles/567529- ... itj_pensii
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:14

За сутки с оккупированного Крымского полуострова по Керченскому мосту в Россию выехало практически 40 тысяч автомобилей с туристами и членами семей оккупантов. Это — суточный рекорд трафика, сообщает "Радио Свобода".
https://t.me/ressentiment_channel/29174

видео с симферопольского ж/д вокзала
https://t.me/ressentiment_channel/29168

видео из села майское
https://t.me/chp_simferopol/4381
https://t.me/chp_simferopol/4374

тем временем в Одессе проходит испытание новый автомобиль амфибия
https://t.me/stranaua/58151
https://t.me/stranaua/58112
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 19:34

  pesikot написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне

Почитайте свіженьке інтерв"ю Кулеби Гордону ( тут хтось на відео давав посилання , але мені стільки часу слухати немає бажання , а на сайті є друкований варіант ) - там якраз про це все є ...
А на сайті тут переважна більшість - або триндюки-патріоти диванні , або ватники замасковані - так що нічого тут дуже комусь розповідат - хто хороший , а хто не дуже .
Долярчик воює реально , а його критикани і далі свистять щось про когось ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:05

Сьогодні під час повітряної тривоги російські загарбники завдали ракетного удару по Житомирщині. В області пролунали два вибухи. Повітряне командування «Центр» повідомляє, що окупанти вдарили по військовому аеродрому.

«Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної
техніки. Особовой склад знаходився в укритті, тому не постраждав.

https://glavcom.ua/country/politics/ras ... 68529.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:26

  Starikan написав:
  pesikot написав: Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)

Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.
думаю, 24.02 "уставшие и отчаявшиеся" резко осознали, что тогда они были на пике оптимизма и жизненных сил
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:39

  konstantin kirovograd написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии немецкий первый государственный. Её кстати тоже оккупировал Гитлер если что. Но истерик на эту тему не слышно. Наверное можно цивилизованно это решить, но у нас не хотят цивилизовано. (Пока что "не хотят" на уровне форума, как оно будет на уровне Законодательства увидим).
  sashaqbl написав:Ви українець чи росіянин?
вам какое до моей нации дело, может я татарин. и что. Для татар отдельные законы?

австрийского языка не существует-есть альтернатива немецкому- алеманнский
Австро-Баварский это типа суржика им не пользуются официально потому что это было бы смешно

Тут у вас путаница:
Аллеманский диалект - это, по сути, и есть "австро-баварский суржик".

"Альтернативой немецкому" он никак не может быть хотя бы в силу отсутствия устоявшейся литературной нормы.
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