Если бы власти заранее предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы Украину за три дня. Это посеяло бы хаос в обществе.
Другое дело – когда хаос контролируем и это военное положение.
"Если бы мы это сообщили (о подготовке России ко вторжению – ред.) – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял 7 млрд долл. в месяц с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня", – выразил убеждение президент.
"Я не говорю, чья это была идея, но в общем наше внутреннее чувство было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, россияне нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – объяснил Зеленский
Президент України хороший казкар, і дехто в ці казки вірить.
Ось я собі уявляю картину: Зе говорить що напад точно буде і мільйони українців зриваються і в паніці біжать на Захід. Все залишають і біжать. Кругом ХАОС, перевернуті машини, пусті будинки, які поросли бур'янами. Причому біжать не день не два, а чотири місяці біжать(від жовтня до лютого)! За 4 місяці безперервного бігу і хаосу на Україні залишається тільки Зе і Єрмак, які вже не в змозі боронити неньку Україну. Але Зе все-рівно героїчно гине в бою від кулі псковського десантника. Завіса.
Але Зе - стратег. Не посіяв паніки, все знав, все передбачив, все прорахував. Заощадив 7 лярдів для України особисто! Якщо б не він і його героїчно-стратегічне рішення не сіяти паніки - захопили б нас за 3 дні!! На 4 день москалі б вже брали Львів.
За сутки с оккупированного Крымского полуострова по Керченскому мосту в Россию выехало практически 40 тысяч автомобилей с туристами и членами семей оккупантов. Это — суточный рекорд трафика, сообщает "Радио Свобода". https://t.me/ressentiment_channel/29174
jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну
США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.
Так отож, казали всі
А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне
Почитайте свіженьке інтерв"ю Кулеби Гордону ( тут хтось на відео давав посилання , але мені стільки часу слухати немає бажання , а на сайті є друкований варіант ) - там якраз про це все є ... А на сайті тут переважна більшість - або триндюки-патріоти диванні , або ватники замасковані - так що нічого тут дуже комусь розповідат - хто хороший , а хто не дуже . Долярчик воює реально , а його критикани і далі свистять щось про когось ...
Сьогодні під час повітряної тривоги російські загарбники завдали ракетного удару по Житомирщині. В області пролунали два вибухи. Повітряне командування «Центр» повідомляє, що окупанти вдарили по військовому аеродрому.
«Сьогодні вдень 16 серпня, рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. Особовой склад знаходився в укритті, тому не постраждав.
mephala написав:сделать немецкий вторым государственным на не оккупированной территории.
в Австрии немецкий первый государственный. Её кстати тоже оккупировал Гитлер если что. Но истерик на эту тему не слышно. Наверное можно цивилизованно это решить, но у нас не хотят цивилизовано. (Пока что "не хотят" на уровне форума, как оно будет на уровне Законодательства увидим).
sashaqbl написав:Ви українець чи росіянин?
вам какое до моей нации дело, может я татарин. и что. Для татар отдельные законы?
австрийского языка не существует-есть альтернатива немецкому- алеманнский Австро-Баварский это типа суржика им не пользуются официально потому что это было бы смешно
Тут у вас путаница: Аллеманский диалект - это, по сути, и есть "австро-баварский суржик".
"Альтернативой немецкому" он никак не может быть хотя бы в силу отсутствия устоявшейся литературной нормы.