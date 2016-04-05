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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 16 сер, 2022 20:45
mephala написав:
мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам.
все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский.
Это вообще к чему было?
Здесь, в форуме, никто подобных идей не отстаивает.
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juristkostya
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Додано: Вів 16 сер, 2022 20:51
juristkostya написав: Starikan написав: pesikot написав:
Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное
То где же эти 73% ?
Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.
думаю, 24.02 "уставшие и отчаявшиеся" резко осознали, что тогда они были на пике оптимизма и жизненных сил
Ничего они не осознали.
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Schmit
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Додано: Вів 16 сер, 2022 20:57
andrijk777 написав:
*був тут такий ZРадіо(по моєму з Харкова), який мені прямо говорив що рос. мова дає переваги в Україні(зокрема в бізнесі) і її потрібно вчити.
Тут, как бы, нет предмета для спора.
С точки зрения бизнеса, аудитория 300 млн человек всегда лучше, чем 50 млн человек.
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juristkostya
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:02
Так може тоді варто вчити англійську??? Чи Китайську?
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ihorsic
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:05
ihorsic написав:
Так може тоді варто вчити англійську??? Чи Китайську?
Безусловно.
Испанский и французский тоже не повредят. Но их надо _учить_. Специально. Годами. А знание русского дано нам "по умолчанию". Так каким же идиотом надо быть, чтобы добровольно отказаться?
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juristkostya
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:07
Тут у вас путаница:
Аллеманский диалект - это, по сути, и есть "австро-баварский суржик".
"Альтернативой немецкому" он никак не может быть хотя бы в силу отсутствия устоявшейся литературной нормы.[/quote]
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всё правильно.
просто я хотел ответить коллеги что нет альтернативы немецкому языку в Австрии.Либо немецкий либо жлобский суржик.
Его пример с гитлером австрией и языком был неуместен.
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 16 сер, 2022 21:09
konstantin kirovograd написав:
Тут у вас путаница:
Аллеманский диалект - это, по сути, и есть "австро-баварский суржик".
"Альтернативой немецкому" он никак не может быть хотя бы в силу отсутствия устоявшейся литературной нормы.
------------
всё правильно.
просто я хотел ответить коллеги что нет альтернативы немецкому языку в Австрии.Либо немецкий либо жлобский суржик.
Его пример с гитлером австрией и языком был неуместен.[/quote]
Ок, понятно. Вообще, Австрия плохой пример. Куда веселее Бельгия. Она круче даже Швейцарии с Канадой вместе взятых.
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juristkostya
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