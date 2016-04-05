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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2053205420552056>
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:45

  mephala написав: мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам.
все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский.

Это вообще к чему было?
Здесь, в форуме, никто подобных идей не отстаивает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:51

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  pesikot написав: Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)

Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.
думаю, 24.02 "уставшие и отчаявшиеся" резко осознали, что тогда они были на пике оптимизма и жизненных сил

Ничего они не осознали.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 20:57

  andrijk777 написав:
*був тут такий ZРадіо(по моєму з Харкова), який мені прямо говорив що рос. мова дає переваги в Україні(зокрема в бізнесі) і її потрібно вчити.

Тут, как бы, нет предмета для спора.
С точки зрения бизнеса, аудитория 300 млн человек всегда лучше, чем 50 млн человек.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:02

Так може тоді варто вчити англійську??? Чи Китайську?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:05

  ihorsic написав:Так може тоді варто вчити англійську??? Чи Китайську?

Безусловно.
Испанский и французский тоже не повредят. Но их надо _учить_. Специально. Годами. А знание русского дано нам "по умолчанию". Так каким же идиотом надо быть, чтобы добровольно отказаться?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:07

Тут у вас путаница:
Аллеманский диалект - это, по сути, и есть "австро-баварский суржик".

"Альтернативой немецкому" он никак не может быть хотя бы в силу отсутствия устоявшейся литературной нормы.[/quote]
------------
всё правильно.
просто я хотел ответить коллеги что нет альтернативы немецкому языку в Австрии.Либо немецкий либо жлобский суржик.
Его пример с гитлером австрией и языком был неуместен.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:09

  konstantin kirovograd написав:Тут у вас путаница:
Аллеманский диалект - это, по сути, и есть "австро-баварский суржик".

"Альтернативой немецкому" он никак не может быть хотя бы в силу отсутствия устоявшейся литературной нормы.

------------
всё правильно.
просто я хотел ответить коллеги что нет альтернативы немецкому языку в Австрии.Либо немецкий либо жлобский суржик.
Его пример с гитлером австрией и языком был неуместен.[/quote]
Ок, понятно. Вообще, Австрия плохой пример. Куда веселее Бельгия. Она круче даже Швейцарии с Канадой вместе взятых.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:А с этим от Успіха:
У Кабміні скаржаться на брак грошей для зарплати військовослужбовцям
понеділок, 15 серпень 2022
<...>
<...>
Военным деньги не выплатили по сей день. Если лишить военного всех премий, то получает з/п в районе 6–7к грн. Для справки.

  beee написав:Якого чорта всі продовжують переключати на російську, хоча більше всіх нили, зробіть українською?
Сайт може "читати" обрані регіональні параметри пристрою і це може бути одним із факторів.

Інший — звичка + якість перекладу може ще впливати.

  mephala написав:ИМХО постепенно количество переключений будет падать.
Согласен с этим.
Стоит проявить терпение и развивать украиноязычную версию сайта. От русскоязычной можно постепенно отказываться.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 23:01

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:*був тут такий ZРадіо(по моєму з Харкова), який мені прямо говорив що рос. мова дає переваги в Україні(зокрема в бізнесі) і її потрібно вчити.
Тут, как бы, нет предмета для спора.
С точки зрения бизнеса, аудитория 300 млн человек всегда лучше, чем 50 млн человек.

Це і є одним з економічних аспектів 73% (крім, безумовно, передвиборчої кампанії, побудованої на безпрограшному протиставленні "людини з народу" та "алегарха-бариги").
І справа була не стільки в мові, скільки в надії примирення з рашкою, в якому були зацікавлені і бізнес, і пересічні.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 23:41

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Я где-то писал, что "Україна - це Антиросія"?
Вот что написал я:
А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия.

Вы разницу не видите? Если нет, то я напрасно недавно порадовался по Вашему поводу.

Не бачу.
Так те саме сказав пу, майже слово в слово: "на Україні будують антиросію".
Будують, будують і колись збудуть. Тобто колись буде: Україна = Антиросія. Все. Треба воювати щоб цього не сталось.

1. Плохо, что не видите.
Уже "будують" и "наши записные "патриоты хотят строить новую Украину" - разница явная.
"наши записные "патриоты" -это далеко не вся Украина.
И то, что они хотят, не означает, что Украина будет строить то, что они хотят.
2. Я, вообще-то, под термином "антироссия" понимаю не "страна, враждебная России", а "страна, в которой всё не так, как в России". Знаете, по присказке: "гірше, аби інше".
3. И вообще, главное у меня было, что они:
фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия. В реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих. Все решения, которые они предлагают, типично "совковые", а порой просто кгбистские.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 сер, 2022 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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