Вот просто интересно, что контрреволюционного было в этом посте?
andrijk777 написав:
ЛАД написав:Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?
Ні. Сучасна українська мова починається приблизно в 18 столітті. Енеїда - перший загальновідомий твір сучасною українською мовою.
Но до этого украинский язык существовал? Современный русский, можно считать, появился в 19 веке после Жуковского и Пушкина. Поздний новоанглийский (современный английский) язык сформировался примерно после 1800 года. Кстати, австралийцы, новозеландцы, канадцы, американцы не считают себя англичанами (ни в смысле гражданства, ни в смысле национальности), тем не менее, родной язык у большинства - английский.
budivelnik написав:....... Так от Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії.... А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...
Спасибо. Интересно было бы прочитать толковое объяснение/анализ. В объяснении детенизацией сомневаюсь. В Ваше объяснение (заплатили за себя и за того парня), простите, не верю. Скорее, поверю во влияние инфляции, но, думаю, это не полное объяснение.