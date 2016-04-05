Вот просто интересно, что контрреволюционного было в этом посте?
andrijk777 написав:
ЛАД написав:Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?
Ні. Сучасна українська мова починається приблизно в 18 столітті. Енеїда - перший загальновідомий твір сучасною українською мовою.
Но до этого украинский язык существовал? Современный русский, можно считать, появился в 19 веке после Жуковского и Пушкина. Поздний новоанглийский (современный английский) язык сформировался примерно после 1800 года. Кстати, австралийцы, новозеландцы, канадцы, американцы не считают себя англичанами (ни в смысле гражданства, ни в смысле национальности), тем не менее, родной язык у большинства - английский.
budivelnik написав:....... Так от Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії.... А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...
Спасибо. Интересно было бы прочитать толковое объяснение/анализ. В объяснении детенизацией сомневаюсь. В Ваше объяснение (заплатили за себя и за того парня), простите, не верю. Скорее, поверю во влияние инфляции, но, думаю, это не полное объяснение.
jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну
США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.
Так отож, казали всі
А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне
Почитайте свіженьке інтерв"ю Кулеби Гордону ( тут хтось на відео давав посилання , але мені стільки часу слухати немає бажання , а на сайті є друкований варіант ) - там якраз про це все є ... А на сайті тут переважна більшість - або триндюки-патріоти диванні , або ватники замасковані - так що нічого тут дуже комусь розповідат - хто хороший , а хто не дуже . Долярчик воює реально , а його критикани і далі свистять щось про когось ...
Такий сенс мого речення, що вище. В Криму у 2011 р. їздив вздовж і впоперек, спілкувався українською, молодь також намагалась говорити українською, старші ні, але і проблеми не виникало. Якби не попали під рашу, зараз тим більше не було проблем. Зараз бачу найбільш ворожий прошарок до України саме в Криму та дирах, при певній байдужості москвичів та петербуржців.
Понятно, что оккупация не приносит ничего хорошего и, согласен с Вами, что в первую очередь хотелось бы "деокупації свіжеокупованих територій". О дирах сказать ничего не могу, знакомых там нет. А с крымчанами общался пару лет назад. Настроения были разные - кто радовался "воссоединению с Россией", кто (большинство) спокойно относился. Но в общем воспринимали как объективную реальность - о возможности возврата в Украину даже не задумывались. Так же, как и в Украине никто не рассчитывал на возможность возвращения Крыма в обозримое время. Кстати, интересно, буквально за несколько дней до начала войны разговаривал со знакомым крымчанином и он с беспокойством спрашивал, не собирается ли Украина напасть на Крым. При этом рассказывал о длиннющих колоннах росс. войск у перешейка. Но термины типа "крысчанин" всё же употреблять не стоит, если рассчитывать на возврат Крыма. Хотя, конечно, там есть люди, вполне заслуживающие такого "звания".