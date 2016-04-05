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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2053205420552056
Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ердоган хоче говорити у Львові про припинення війни "дипломатичним" шляхом

Будет Зелю просить отдать Бомбасс и Крым?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 23:56

Вот просто интересно, что контрреволюционного было в этом посте? :)
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Например, вы точно не сумеете прочитать и понять без перевода "Слово о полку Игореве". Это был украинский язык?

Ні.
Сучасна українська мова починається приблизно в 18 столітті.
Енеїда - перший загальновідомий твір сучасною українською мовою.

Но до этого украинский язык существовал?
Современный русский, можно считать, появился в 19 веке после Жуковского и Пушкина.
Поздний новоанглийский (современный английский) язык сформировался примерно после 1800 года.
Кстати, австралийцы, новозеландцы, канадцы, американцы не считают себя англичанами (ни в смысле гражданства, ни в смысле национальности), тем не менее, родной язык у большинства - английский.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 00:06

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.......
Так от
Війна, мінус 22% території , мінус 5 млн виїхало , мінус 1 млн в армії....
А ті що залишились сплатили ту саму кількість податків , що за цей самий період було сплачено в 2021 році...
Если не сложно, приведите. пожалуйста, цифры.

https://finbalance.com.ua/news/dps-obsyah-podatkovikh-nadkhodzhen-u-derzhavniy-i-mistsevi-byudzheti-za-traven---106-mlrd-hrn
Державна податкова служба інформує,
що в січні – травні 2022 року до зведеного бюджету надійшло 450,7 млрд грн за платежами, що контролюються ДПС. Як зазначається,
[b]це на 75,4 млрд грн, або 20,1% більше, ніж у січні-травні 2021 року.

Спасибо.
Интересно было бы прочитать толковое объяснение/анализ.
В объяснении детенизацией сомневаюсь.
В Ваше объяснение (заплатили за себя и за того парня), простите, не верю.
Скорее, поверю во влияние инфляции, но, думаю, это не полное объяснение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 00:18

  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну
........

Washington Post это хорошо.
А послушать/почитать Кулебу Вы не захотели? Я сегодня давал ссылку на его интервью Гордону.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 00:22

  Starikan написав:
  pesikot написав: Я тут "порохобот"
А вы, ещё один, кто не голосовал за Бубочку
Приятное :)
То где же эти 73% ? :)

Пан detroytred говорил, что это были "уставшие и отчаявшиеся".
Думаю, что среди участников форума и их окружения таковых немного.

Скорее, на этой ветке несколько специфический подбор. По разным причинам.
Так же, как было на политветке. Сейчас оттуда перебежали сюда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 00:29

  Puente написав:
  pesikot написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне

Почитайте свіженьке інтерв"ю Кулеби Гордону ( тут хтось на відео давав посилання , але мені стільки часу слухати немає бажання , а на сайті є друкований варіант ) - там якраз про це все є ...
А на сайті тут переважна більшість - або триндюки-патріоти диванні , або ватники замасковані - так що нічого тут дуже комусь розповідат - хто хороший , а хто не дуже .
Долярчик воює реально , а його критикани і далі свистять щось про когось ...

Я давал ссылку как раз на текстовый вариант - https://gordonua.com/publications/kuleba-v-sentjabre-2021-go-v-gosdepe-nam-s-ermakom-skazali-nu-chto-rebjata-kopajte-transhei-1621358.html, а видео вставил для желающих.

Кстати очень интересно, почему позволительно прямо оскорблять президента и его жену и эти посты не удаляются?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 01:07

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Ой+ написав:Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.

Как Вы собираетесь возвращать Крым (и ЛДНР), называя его жителей "крысчанами"?

Я для початку хотів би деокупації свіжеокупованих територій, бо якщо затягнеться, то буде вирощено достатньо багато ворогів, наприклад:
В Мариуполе были отмечены отряды Юнармии. https://news.obozrevatel.com/tv/putiniu ... ol-mp4.htm

Такий сенс мого речення, що вище.
В Криму у 2011 р. їздив вздовж і впоперек, спілкувався українською, молодь також намагалась говорити українською, старші ні, але і проблеми не виникало. Якби не попали під рашу, зараз тим більше не було проблем. Зараз бачу найбільш ворожий прошарок до України саме в Криму та дирах, при певній байдужості москвичів та петербуржців.

Понятно, что оккупация не приносит ничего хорошего и, согласен с Вами, что в первую очередь хотелось бы "деокупації свіжеокупованих територій".
О дирах сказать ничего не могу, знакомых там нет.
А с крымчанами общался пару лет назад. Настроения были разные - кто радовался "воссоединению с Россией", кто (большинство) спокойно относился. Но в общем воспринимали как объективную реальность - о возможности возврата в Украину даже не задумывались. Так же, как и в Украине никто не рассчитывал на возможность возвращения Крыма в обозримое время.
Кстати, интересно, буквально за несколько дней до начала войны разговаривал со знакомым крымчанином и он с беспокойством спрашивал, не собирается ли Украина напасть на Крым. При этом рассказывал о длиннющих колоннах росс. войск у перешейка.
Но термины типа "крысчанин" всё же употреблять не стоит, если рассчитывать на возврат Крыма. Хотя, конечно, там есть люди, вполне заслуживающие такого "звания".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 01:48

Взрывы в Джанкое - https://twitter.com/dw_russian/status/1559463081410953216 - красиво смотрится.
ЛАД
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