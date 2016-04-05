Додано: Сер 17 сер, 2022 01:07

Ой+ написав: ЛАД написав: Ой+ написав: Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан. Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.

Как Вы собираетесь возвращать Крым (и ЛДНР), называя его жителей "крысчанами"?

Как Вы собираетесь возвращать Крым (и ЛДНР), называя его жителей "крысчанами"?

Я для початку хотів би деокупації свіжеокупованих територій, бо якщо затягнеться, то буде вирощено достатньо багато ворогів, наприклад:

https://news.obozrevatel.com/tv/putiniu ... ol-mp4.htm В Мариуполе были отмечены отряды Юнармии.

Такий сенс мого речення, що вище.

В Криму у 2011 р. їздив вздовж і впоперек, спілкувався українською, молодь також намагалась говорити українською, старші ні, але і проблеми не виникало. Якби не попали під рашу, зараз тим більше не було проблем. Зараз бачу найбільш ворожий прошарок до України саме в Криму та дирах, при певній байдужості москвичів та петербуржців. Я для початку хотів би деокупації свіжеокупованих територій, бо якщо затягнеться, то буде вирощено достатньо багато ворогів, наприклад:Такий сенс мого речення, що вище.В Криму у 2011 р. їздив вздовж і впоперек, спілкувався українською, молодь також намагалась говорити українською, старші ні, але і проблеми не виникало. Якби не попали під рашу, зараз тим більше не було проблем. Зараз бачу найбільш ворожий прошарок до України саме в Криму та дирах, при певній байдужості москвичів та петербуржців.

Понятно, что оккупация не приносит ничего хорошего и, согласен с Вами, что в первую очередь хотелось бы "деокупації свіжеокупованих територій".О дирах сказать ничего не могу, знакомых там нет.А с крымчанами общался пару лет назад. Настроения были разные - кто радовался "воссоединению с Россией", кто (большинство) спокойно относился. Но в общем воспринимали как объективную реальность - о возможности возврата в Украину даже не задумывались. Так же, как и в Украине никто не рассчитывал на возможность возвращения Крыма в обозримое время.Кстати, интересно, буквально за несколько дней до начала войны разговаривал со знакомым крымчанином и он с беспокойством спрашивал, не собирается ли Украина напасть на Крым. При этом рассказывал о длиннющих колоннах росс. войск у перешейка.Но термины типа "крысчанин" всё же употреблять не стоит, если рассчитывать на возврат Крыма. Хотя, конечно, там есть люди, вполне заслуживающие такого "звания".