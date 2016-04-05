jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну
США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.
Так отож, казали всі
А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне
Почитайте свіженьке інтерв"ю Кулеби Гордону ( тут хтось на відео давав посилання , але мені стільки часу слухати немає бажання , а на сайті є друкований варіант ) - там якраз про це все є ... А на сайті тут переважна більшість - або триндюки-патріоти диванні , або ватники замасковані - так що нічого тут дуже комусь розповідат - хто хороший , а хто не дуже . Долярчик воює реально , а його критикани і далі свистять щось про когось ...
Такий сенс мого речення, що вище. В Криму у 2011 р. їздив вздовж і впоперек, спілкувався українською, молодь також намагалась говорити українською, старші ні, але і проблеми не виникало. Якби не попали під рашу, зараз тим більше не було проблем. Зараз бачу найбільш ворожий прошарок до України саме в Криму та дирах, при певній байдужості москвичів та петербуржців.
Понятно, что оккупация не приносит ничего хорошего и, согласен с Вами, что в первую очередь хотелось бы "деокупації свіжеокупованих територій". О дирах сказать ничего не могу, знакомых там нет. А с крымчанами общался пару лет назад. Настроения были разные - кто радовался "воссоединению с Россией", кто (большинство) спокойно относился. Но в общем воспринимали как объективную реальность - о возможности возврата в Украину даже не задумывались. Так же, как и в Украине никто не рассчитывал на возможность возвращения Крыма в обозримое время. Кстати, интересно, буквально за несколько дней до начала войны разговаривал со знакомым крымчанином и он с беспокойством спрашивал, не собирается ли Украина напасть на Крым. При этом рассказывал о длиннющих колоннах росс. войск у перешейка. Но термины типа "крысчанин" всё же употреблять не стоит, если рассчитывать на возврат Крыма. Хотя, конечно, там есть люди, вполне заслуживающие такого "звания".
СтратКом ЗСУ / AFU StratCom СтратКом ЗСУ / AFU StratCom Video Якщо хтось не в курсі, то в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО за останній час. Але, результат в наявності....
У районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, по попереднім даним щонайменше 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно- пускові контейнери).
До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня.
І це ще не все.
У районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Піон", 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів. І це без урахування того, що вже стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком.
Джанкой це дуже жирна вузлова транзитна ціль. І ця дуже жирна ціль чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу. 🔥
Адже констатуємо знову порушення правил куріння у невстановленому місці.😎
В оккупированном Лисичанске взорвалось здание, в котором размещался штаб 6-го полка 2-го армейского корпуса армии РФ, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в результате взрыва погибли около 100 военнослужащих. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ. По "вагнеровцам" больше сотни (погибших. - Ред.), то, что произошло сегодня, - почти 100", - пояснил Гайдай.
++23.55++
Россия ежедневно производит около 700-800 обстрелов украинских позиций, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Такие данные главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный привел в телефонном разговоре с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйном Дональдом Эйром. По словам Залужного, наиболее напряженная ситуация сложилась в направлении городов Авдеевка и Марьинка, а также поселка Пески в Донецкой области.
Спасибо. Интересно было бы прочитать толковое объяснение/анализ. В объяснении детенизацией сомневаюсь. В Ваше объяснение (заплатили за себя и за того парня), простите, не верю. Скорее, поверю во влияние инфляции, но, думаю, это не полное объяснение.
объяснения искать можно, но к обсуждаемому предмету это не относится. Ведь что есть платежи января-мая? Это начисления по итогам 2021 года. + за январь-апрель. То есть, статистику надо очистить от влияния довоенного периода. Единственная корректно поданная величина в статье - майский ЕСВ. Но ЕСВ, скорее всего, обусловлен начислениями на з.п. военнослужащих, то есть, опять же, ничего не говорит о том, сколько денег собрал реальный бизнес.
Если б будивельнык был способен обосновать свою мысль, об бы дал цифры поступлений за апрель-июль. Но он как всегда не готов.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 17 сер, 2022 06:56, всього редагувалось 2 разів.