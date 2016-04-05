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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2054205520562057>
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 00:18

  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну
........

Washington Post это хорошо.
А послушать/почитать Кулебу Вы не захотели? Я сегодня давал ссылку на его интервью Гордону.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 00:29

  Puente написав:
  pesikot написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну

США ще в жовтні 2021 року розуміли, що Росія готує напад на Україну і щосили намагалися переконати союзників і президента Володимира Зеленського, що є ризик вторгнення.

Так отож, казали всі

А наша Бубочка шашлыки призывала готовить, а не готовится к войне

Почитайте свіженьке інтерв"ю Кулеби Гордону ( тут хтось на відео давав посилання , але мені стільки часу слухати немає бажання , а на сайті є друкований варіант ) - там якраз про це все є ...
А на сайті тут переважна більшість - або триндюки-патріоти диванні , або ватники замасковані - так що нічого тут дуже комусь розповідат - хто хороший , а хто не дуже .
Долярчик воює реально , а його критикани і далі свистять щось про когось ...

Я давал ссылку как раз на текстовый вариант - https://gordonua.com/publications/kuleba-v-sentjabre-2021-go-v-gosdepe-nam-s-ermakom-skazali-nu-chto-rebjata-kopajte-transhei-1621358.html, а видео вставил для желающих.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 01:07

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Ой+ написав:Якщо не буде деокупації, то отримаємо незабаром масу ворожого контингенту з числа нещодавніх співгромадян, як з лугандонців та крисчан.

Как Вы собираетесь возвращать Крым (и ЛДНР), называя его жителей "крысчанами"?

Я для початку хотів би деокупації свіжеокупованих територій, бо якщо затягнеться, то буде вирощено достатньо багато ворогів, наприклад:
В Мариуполе были отмечены отряды Юнармии. https://news.obozrevatel.com/tv/putiniu ... ol-mp4.htm

Такий сенс мого речення, що вище.
В Криму у 2011 р. їздив вздовж і впоперек, спілкувався українською, молодь також намагалась говорити українською, старші ні, але і проблеми не виникало. Якби не попали під рашу, зараз тим більше не було проблем. Зараз бачу найбільш ворожий прошарок до України саме в Криму та дирах, при певній байдужості москвичів та петербуржців.

Понятно, что оккупация не приносит ничего хорошего и, согласен с Вами, что в первую очередь хотелось бы "деокупації свіжеокупованих територій".
О дирах сказать ничего не могу, знакомых там нет.
А с крымчанами общался пару лет назад. Настроения были разные - кто радовался "воссоединению с Россией", кто (большинство) спокойно относился. Но в общем воспринимали как объективную реальность - о возможности возврата в Украину даже не задумывались. Так же, как и в Украине никто не рассчитывал на возможность возвращения Крыма в обозримое время.
Кстати, интересно, буквально за несколько дней до начала войны разговаривал со знакомым крымчанином и он с беспокойством спрашивал, не собирается ли Украина напасть на Крым. При этом рассказывал о длиннющих колоннах росс. войск у перешейка.
Но термины типа "крысчанин" всё же употреблять не стоит, если рассчитывать на возврат Крыма. Хотя, конечно, там есть люди, вполне заслуживающие такого "звания".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 01:48

Взрывы в Джанкое - https://twitter.com/dw_russian/status/1559463081410953216 - красиво смотрится.

СтратКом ЗСУ / AFU StratCom
СтратКом ЗСУ / AFU StratCom
Video
Якщо хтось не в курсі, то в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО за останній час. Але, результат в наявності....

У районі аеродрому поблизу Джанкою було розгорнуто, по попереднім даним щонайменше 8 ЗРС С-400, 3-х ЗРК С-300, 5 ЗРПК "Панцир-С1". Крім того, на аеродромі було зосереджено 440 ТПК (транспортно- пускові контейнери).

До речі, ці ТПК там були сконцентровані в такій кількості не так для захисту повітряного простору, як для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Особливо напередодні та безпосередньо 24 серпня.

І це ще не все.

У районі залізничної станції "Азовська" проводилося розвантаження 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2-х САУ "Піон", 3 од. РСЗВ БМ-21 "Град", а також боєприпасів. І це без урахування того, що вже стояло і нудилося під гарячим кримським сонечком.

Джанкой це дуже жирна вузлова транзитна ціль. І ця дуже жирна ціль чекала свого часу. Як і інші цілі чекають свого часу. 🔥

Адже констатуємо знову порушення правил куріння у невстановленому місці.😎

https://t.me/AFUStratCom/5270
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 02:06

Интервью Зеленского Вашингтон Пост, о кот. сегодня писали - https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/16/zelensky-interview-transcript/.
На мой взгляд, на удивление слабенькое.
Правда, это
...переведенная и слегка отредактированная расшифровка выдержек из интервью. Полная стенограмма будет опубликована позже.

Посмотрим полную версию.

Сюда же большая статья о предвоенном периоде - https://www.washingtonpost.com/national-security/interactive/2022/ukraine-road-to-war/?itid=sf_world_ukraine-russia_top-table
Сильно укороченный вариант этой статьи - https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/16/ukraine-road-to-war-takeaways/.
По-моему, это попытки оправдания проявленной США слабости.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 02:56

++20.30++

В оккупированном Лисичанске взорвалось здание, в котором размещался штаб 6-го полка 2-го армейского корпуса армии РФ, сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в результате взрыва погибли около 100 военнослужащих. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ. По "вагнеровцам" больше сотни (погибших. - Ред.), то, что произошло сегодня, - почти 100", - пояснил Гайдай.

++23.55++

Россия ежедневно производит около 700-800 обстрелов украинских позиций, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Такие данные главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный привел в телефонном разговоре с начальником штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйном Дональдом Эйром. По словам Залужного, наиболее напряженная ситуация сложилась в направлении городов Авдеевка и Марьинка, а также поселка Пески в Донецкой области.

https://www.dw.com/ru/gensek-oon-vstretitsa-s-prezidentami-ukrainy-i-turcii-vo-lvove/a-62816464
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 06:31

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Если не сложно, приведите. пожалуйста, цифры.

https://finbalance.com.ua/news/dps-obsyah-podatkovikh-nadkhodzhen-u-derzhavniy-i-mistsevi-byudzheti-za-traven---106-mlrd-hrn
Державна податкова служба інформує,
що в січні – травні 2022 року до зведеного бюджету надійшло 450,7 млрд грн за платежами, що контролюються ДПС. Як зазначається,
[b]це на 75,4 млрд грн, або 20,1% більше, ніж у січні-травні 2021 року.

Спасибо.
Интересно было бы прочитать толковое объяснение/анализ.
В объяснении детенизацией сомневаюсь.
В Ваше объяснение (заплатили за себя и за того парня), простите, не верю.
Скорее, поверю во влияние инфляции, но, думаю, это не полное объяснение.
объяснения искать можно, но к обсуждаемому предмету это не относится.
Ведь что есть платежи января-мая? Это начисления по итогам 2021 года. + за январь-апрель. То есть, статистику надо очистить от влияния довоенного периода.
Единственная корректно поданная величина в статье - майский ЕСВ. Но ЕСВ, скорее всего, обусловлен начислениями на з.п. военнослужащих, то есть, опять же, ничего не говорит о том, сколько денег собрал реальный бизнес.

Если б будивельнык был способен обосновать свою мысль, об бы дал цифры поступлений за апрель-июль. Но он как всегда не готов.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 17 сер, 2022 06:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 06:32

  ЛАД написав:
  jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну
........

Washington Post это хорошо.
А послушать/почитать Кулебу Вы не захотели? Я сегодня давал ссылку на его интервью Гордону.
новостные боты не читают, они только пишут:-)
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 07:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По-моему, это попытки оправдания проявленной США слабости.

По-моему, Ваша текущая задача - рос.пропаганда, и навязывание ложной пропаганды что наши союзники слабые.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 07:11

juristkostya чего так рано вступили на смену?
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